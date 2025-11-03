Raport OCDE: Elevii români sunt „în top” la timpul excesiv petrecut pe dispozitive digitale în afara școlii, timp asociat în medie cu rezultate mai slabe la matematică

Elevii cu vârste de 15 ani din lume petrec, în medie, 16% din timpul lor, într-o zi de școală, pentru activități pe dispozitive digitale pentru destindere în afara școlii. Dar 25% dintre ei petrec mai bine de 4 ore pe zi în medii digitale, pentru destindere. Iar procentul este mult mai ridicat în România, în condițiile în care timpul excesiv petrecut pe dispozitive digitale este asociat, în medie, cu rezultate mai slabe la matematică, mai puțin timp petrecut cu alte activități și un sentiment redus de apartenență la școală, relevă un nou raport pe baza datelor PISA 2022, după cum scrie site-ul specializat în educație Edupedu.ro.

Raportul „Timp limitat pentru învățare și joacă” se bazează pe răspunsurile oferite de elevii în vârstă de 15 ani care au luat parte la runda PISA 2022, evaluarea internațională a competențelor de citire, matematică și științe a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Amintim că la PISA 2022 România a înregistrat un scor sub media OCDE și pe penultimul loc în rândul țărilor UE.

Potrivit noii analize, publicată de organizație luna aceasta, România se poziționează pe locul 3, în rândul celor peste 80 de sisteme din lume luate în calcul, din punct de vedere al numărului de elevi ce folosesc în exces dispozitive digitale, înainte și după școală – circa 40% din total.

Țara este depășită de Estonia și Polonia, adică două țări care, în pofida faptului că peste 40% intre elevii lor stau excesiv de mult (peste 4 ore pe zi) în medii digitale, pentru destindere, au avut rezultate de top: Estonia s-a plasat pe locul 4 în lume, iar Polonia pe 12 după media rezultatelor la PISA 2022. Bulgaria, ultima țară din UE în clasamentul evaluării de acum 3 ani a elevilor, este și ea în top 5 global din punct de vedere al folosirii excesive a dispozitivelor digitale în afara orelor de școală, cu un procent apropiat de cel al României.

