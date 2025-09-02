Slovacia doreşte normalizarea relaţiilor cu Rusia / Bratislava anunţă că a reluat eliberarea vizelor pentru cetăţenii ruşi / Premierul Fico spune că nu înţelege de ce este singurul lider UE prezent la Beijing: „Se construieşte noua ordine mondială”

Slovacia doreşte să-şi normalizeze relaţiile cu Moscova şi va creşte importurile de gaze ruseşti prin conducta TurkStream, i-a spus marţi premierul slovac Robert Fico preşedintelui rus Vladimir Putin, cu care s-a întâlnit la Beijing, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Declaraţiile premierului slovac sunt în contradicţie cu poziţia Uniunii Europene, care încearcă să renunţe la importurile de energie din Rusia pentru a pedepsi Moscova pentru invazia din 2022 din Ucraina, şi survin într-o fază critică a eforturilor de a pune capăt conflictului.

Slovacia şi Ungaria, conduse de populişti, au încercat să menţină legături politice cu Rusia, care le furnizează majoritatea necesarului de petrol şi gaze.

„Vreau să spun deschis că suntem extrem de interesaţi de normalizarea relaţiilor dintre Republica Slovacă şi Federaţia Rusă”, a declarat Fico în timpul întâlnirii cu Putin, care a avut loc în China, unde au fost invitaţi să ia parte la o fastuoasă paradă militară ce doreşte să marcheze sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. „Să revenim la ceea ce era tipic pentru ţări în ceea ce priveşte cooperarea economică”, a adăugat premierul Slovaciei.

UE s-a angajat să pună capăt relaţiilor energetice de zeci de ani cu fostul său furnizor principal de gaze, Moscova, şi îşi propune să elimine treptat toate importurile de energie din Rusia până la sfârşitul anului 2027.

Ungaria şi Slovacia se opun însă acestui plan, argumentând că trecerea la surse alternative ar duce la creşterea preţurilor la energie.

„Vreau să vă mulţumesc pentru aprovizionarea sigură şi regulată cu gaze pe care o primim prin TurkStream”, i-a spus Fico lui Putin la întâlnirea avută.

TurkStream rămâne singura conductă ce transportă gaze ruseşti către Europa după ce explozii au oprit exporturile prin gazoductul Nord Stream 1, în septembrie 2022, şi după ce tranzitul prin Ucraina a fost oprit la 1 ianuarie.

Până în prezent, în acest an, Slovacia a importat aproximativ 1,7 miliarde de metri cubi de gaz prin Ungaria, care este cea mai directă legătură a sa cu conducta TurkStream, potrivit datelor companiei slovace de tranzit EUstream.

SLOVACIA, CU BRAŢELE LARG DESCHISE CĂTRE RUSIA

În prezent, este în curs de desfăşurare un proiect de creştere a capacităţii transfrontaliere de transport al gazului din Ungaria către Slovacia, inclusiv gaz provenit prin conducta Turkstream, de la 3,5 miliarde de metri cubi la 4,4 miliarde de metri cubi.

Între timp, Fico a anunţat că Slovacia a reluat eliberarea vizelor pentru cetăţenii ruşi, un serviciu care a fost suspendat în urma invaziei Rusiei în Ucraina.

El a spus că Slovacia este, de asemenea, interesată de participarea potenţială a companiilor ruse la o nouă centrală nucleară, un proiect pe care guvernul intenţiona să îl acorde firmei americane Westinghouse.

FICO SE ÎNTÂLNEŞTE VINERI CU ZELENSKI

Fico se va întâlni vineri cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în oraşul ucrainean de graniţă Ujhorod, din vestul ţării, a anunţat premierul slovac. Această întâlnire fusese programată iniţial să aibă loc în estul Slovaciei.

Prim-ministrul de la Bratislava a declarat că intenţionează să abordeze cu preşedintele de la Kiev problema recentelor atacuri ucrainene care în ultimele două săptămâni au oprit temporar fluxul de petrol rusesc prin conducta Drujba către Slovacia şi Ungaria.

El nu a specificat mai multe detalii despre agenda întâlnirilor sale de la Beijing şi nici despre întâlnirea cu Zelenski.

Slovacia a criticat Ucraina când aceasta nu a reînnoit contractul de transport al gazelor ruseşti către Slovacia după expirarea celui vechi, la sfârşitul anului trecut, forţând Slovacia să utilizeze rute alternative pentru gazele ruseşti şi să caute alţi furnizori. Slovacia a dorit, de asemenea, să menţină importurile de petrol rusesc prin conducta Drujba care traversează Ucraina şi care au fost temporar oprite în ultimele două săptămâni după atacurile ucrainene asupra conductei ruseşti.

Fico, care conduce o ţară membră a NATO şi a UE, dar s-a opus sancţiunilor occidentale împotriva Rusiei, a avut relaţii tensionate cu Zelenski şi s-a rupt de aliaţii europeni. El s-a întâlnit cu Putin la Moscova în decembrie, iar marţi, la Beijing.

Vladimir Putin a declarat marţi că apreciază „foarte mult” diplomaţia, pe care o consideră „independentă” a Slovaciei, şi a cerut acestui stat membru al NATO şi Uniunii Europene să taie livrările de energie pentru Ucraina. „Ucraina primeşte o cantitate considerabilă de resurse energetice de la vecinii săi din Europa de Est. Tăiaţi livrările de gaze (naturale) în sens invers, blocaţi livrările de energie”, i-a cerut Putin lui Fico, potrivit AFP. „Atunci ei vor înţelege imediat că există limite ale comportamentului lor în ceea priveşte încălcarea intereselor altora”, a subliniat liderul de la Kremlin.

FICO, SINGURUL LIDER DIN UE PREZENT ALĂTURI DE „AXA DESTABILIZĂRII”

Fico este singurul lider al unei ţări din Uniunea Europeană care participă la festivităţile de la Beijing, unde Xi va apărea însoţit de Putin şi de liderii Coreei de Nord, Iranului şi Myanmarului, aşa-numita „Axă a destabilizării” (Axis of Upheaval), într-o demonstraţie de solidaritate împotriva Occidentului.

„Respect fiecare victimă a luptei împotriva fascismului, de aceea în trecut am stat cu respect în faţa monumentelor comemorative din Moscova, Normandia sau Washington”, a declarat Fico într-un comunicat trimis prin e-mail.

„Personal, regret şi recunosc că nu înţeleg de ce, dintre ţările UE, doar Slovacia va fi prezentă la Beijing. Se construieşte o nouă ordine mondială, noi reguli ale lumii multipolare, un nou echilibru al puterilor, ceea ce este extrem de important pentru stabilitatea mondială”, a punctat el.

El a spus că este necesar să profite de ocazia de a se întâlni cu liderii mondiali şi susţine că a informat reprezentanţii UE despre călătoria sa.