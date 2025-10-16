Viktor Orban, despre un summit Putin – Trump la Budapesta: „Suntem pregătiţi!” / ”O veste grozavă pentru oamenii iubitori de pace din lume”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Premierul Ungariei, Viktor Orban, un admirator al lui Donald Trump, a salutat vineri planurile preşedintelui american de a se întâlni la Budapesta cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, cu care are, de asemenea, relaţii cordiale, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Întâlnirea planificată între preşedinţii american şi rus este o veste grozavă pentru oamenii iubitori de pace din lume. Suntem pregătiţi!”, a scris Viktor Orban pe X.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că a convenit cu omologul rus Vladimir Putin, cu care a vorbit la telefon, să se întâlnească la Budapesta, în Ungaria, pentru a vedea dacă pot pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, dar nu a furnizat o dată anume pentru summitul lor.

În 1994, tot la Budapesta, a fost semnat un memorandum prin care Ucrainei îi era garantată integritatea teritorială în schimbul predării arsenalului nuclear către Moscova. Memorandumul a fost semnat de Boris Elţîn în numele Rusiei, de Bill Clinton pentru SUA şi de John Major în numele Regatului Unit, în calitate de a treia naţiune garant. Memorandumul a fost încălcat însă în 2014 de Moscova, odată cu anexarea unilaterală a peninsulei Crimeea, apoi în 2022 cu lansarea invaziei pe scară largă în statul vecin.