LIVE Nicușor Dan la Antena 3: Nu am voie să mă enerveze Ilie Bolojan / Păstrarea TVA a fost parte din înțelegerea făcută când s-a format guvernul / L-am rechemat pe Lazurcă pentru a ocupa o poziție în București

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele Nicușor Dan are de la ora 21.00 prima ieșire publică după ce o dronă rusească a intrat în România, fără să fie doborâtă. Șeful statului dă un interviu la Antena 3 CNN, în emisiunea lui Mihai Gâdea. Urmărește LIVE cele mai importante declarații.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Am avut niște semnale economice după ce George Simion a câștigat turul 1, a crescut cursul și dobânzile. Am fi avut o problemă economică dacă ar fi câștigat alegerile

De ce v-ați dat doar nota 7-8? La Olimpiade, în primele 45 de minute nu scriam nimic, îmi făceam strategia . Important e finalul. Eu cred că mult timp politica a mers la suprafața lucrurilor în loc să mergem în profunzime.

. Important e finalul. Eu cred că mult timp politica a mers la suprafața lucrurilor în loc să mergem în profunzime. În cele 3 luni de mandat au fost niște chestiuni obligatorii. Piața financiară și partenerii au sugerat că România trebuie să aibă o guvernare stabilă pentru a se putea finanța în continuare. A doua problemă era deficitul bugetar. A treia problemă – necesitatea ca România să fie bine reprezentată în plan internațional. Cam asta a fost primele trei luni

Ca și la Olimpiade, trebuie să ne uităm la rezultate. Avem o coaliție care a trecut niște pachete de măsuri, vedem că a reușit să se armonizeze pe niște reforme. Evident că în opinia mea unele se puteau face altfel

L-ați rechemat din Mexic pe Marius Lazurcă pentru că îl vreți la SIE? Consider că Lazurcă poate să ajute foarte mult dintr-o poziție centrală. Utilitatea lui profesională e mai mare la București decât în Mexic. L-am rechemat pe Lazurcă pentru a ocupa o poziție în București

Pe SRI și SIE, până nu ajungem la un acord cu partidele din majoritate nu voi spune nimic

Ce calități vor avea șefii SRI și SIE? Trebuie să fie un om echilibrat, să fi lucrat mult timp cu oameni, să gestioneze mulți oameni, cineva pentru care să nu existe vreun dubiu cu privire la onestitate. Am o listă scurtă. Sunt niște discuții cu lideri politici. Numirea la servicii nu e chiar prima problemă, e în primele

Cele mai importante probleme pe agendă: Să contribui la echilibrul coaliției, apoi discuția care ține de securitate – inclusiv mecanismul SAFE și corelarea cu partenerii pe flancul estic. A treia – o strategie economică care să se refere la energie, resurse minerale, care sunt partenerii, cum să dezvoltăm Inteligența Artificială . Asta ar trebui să fie conturată într-un an. Avem consultări și cu mediul de afaceri, și cu partenerii străini

. Asta ar trebui să fie conturată într-un an. Avem consultări și cu mediul de afaceri, și cu partenerii străini E o coreție economică. Faptul că avem o inflație spre 10% înseamnă că oamenii vor cumpăra cu 10% mai puțin. Dar nu prea era alternativă. Ignorarea deficitului făcea ca piețele să nu mai împrumute România și inflația să fie și mai mare.

Odată ce s-a renunțat la plafonarea la energie, există un pachet pentru persoanele vulnerabile

Sarcina cea mai mare a crizei e pe votanții dvs. Încerc să fiu președintele tuturor românilor. Măsurile au afectat multă lume din România. Anumite măsuri eu le-aș fi făcut altfel .

. Ce măsuri ați fi făcut altfel? Nu vreau să spun, nu vreau să adaug o nouă dispută.

Se vede capătul tunelului, finalul anului 2026 . Atunci vom stabiliza deficitul, vom intra în OECD și vom deveni și mai competitivi, în 2027 vom începe să extragem gaze din Marea Neagră, în 2028 în sfârșit vom termina autostrada care leagă Portul Constanța de Vestul Europei

. Atunci vom stabiliza deficitul, vom intra în OECD și vom deveni și mai competitivi, în 2027 vom începe să extragem gaze din Marea Neagră, în 2028 în sfârșit vom termina autostrada care leagă Portul Constanța de Vestul Europei Ce se întâmplă cu reforma în justiție dacă CCR o respinge pe 24 septembrie? Nu vreau să mă pronunț. Știu că guvernul s-a uitat la deciziile anterioare ale CCR ca să nu repete greșelile

Partenerii externi aveau nevoie de garanții că România e serioasă pe zona NATO, pe zona europeană. Fiecare discuție (cu omologi – n.red.) a trebuit pregătită pentru a avea repere. Am realizat un transfer de încredere

Au înțeles liderii străini de ce s-au anulat alegerile? În parte, cu promisiunea de a lămuri în detaliu ce s-a întâmplat. În cele 9 luni, și înțelegerea Europei despre războiul hibrid rus a crescut, am avut multe rapoarte în Franța, Italia, Spania

În cele 9 luni, și înțelegerea Europei despre războiul hibrid rus a crescut, am avut multe rapoarte în Franța, Italia, Spania I-ați cerut premierului să dea un răgaz mai mare magistraților. Ați înteles de ce vă refuză Bolojan, vă enervează cu aceste refuzuri? Nu mai e loc de umori personal și cred că trebuie să avem un echilibru și un calcul pe termen mediu și lung cu deciziile luate. Dacă vorbim de TVA, când guvernul s-a instalat pe promisiune și a revenit, ar fi fost dificil ca eu să revin. Da, (păstrarea TVA) a fost parte din înțelegerea făcută când s-a format guvernul . Niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniați. Nu am voie să mă enerveze Ilie Bolojan . Nu regret că l-am numit premier, am făcut ce am promis în campanie

. Niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniați. . Nu regret că l-am numit premier, am făcut ce am promis în campanie Ați acordat un interviu fondatoarei fundației legionare Ogoranu, ați fost la Mănăstirea Sâmbăta. Vreți electoratul AUR ? La Mănăstirea Sâmbăta am fost cu familia, acolo au fost mai mulți ziariști inclusiv o doamnă de la Monitorul de Făgăraș și i-am acordat un interviu, atât tot. Legat de Arsenie Boca – e un schit și o cabană și un adăpost de salvamonitști, am fost la toate. Eu am spus dintodeauna că vreau să fiu președintele tuturor românilor. Avem o distincție nefirească în societate pe partea progresist-conservator și e datoria președintelui să găsească proiectele care să unească. Eu am fost la biserică, dar niciodată cu presa după mine. Acum m-au filmat

? La Mănăstirea Sâmbăta am fost cu familia, acolo au fost mai mulți ziariști inclusiv o doamnă de la Monitorul de Făgăraș și i-am acordat un interviu, atât tot. Legat de Arsenie Boca – e un schit și o cabană și un adăpost de salvamonitști, am fost la toate. Eu am spus dintodeauna că vreau să fiu președintele tuturor românilor. Avem o distincție nefirească în societate pe partea progresist-conservator și e datoria președintelui să găsească proiectele care să unească. Eu am fost la biserică, dar niciodată cu presa după mine. Acum m-au filmat Ce se întâmplă cu SPP-istul de la începutul mandatului, că nu îl mai vedem în poze? Fac cu schimbul, sunt mai multe echipe, e în continuare. E foarte profesionist și foarte pozitiv

În linii mari sunt mulțumit de respectarea Constituției. Problema e la nerespectarea unor legi. Există corupție necombătută, instituții nefuncționale

De ce nu ați venit la Ziua Marinei? De Ziua Marinei era o obișnuință ca președintele să meargă acolo. La Ziua Aviației nu e o obișnuință, la Ziua Forțelor Terestre nu era. Am vrut să rupem această obșnuință. Eu am vrut să trăiesc această zi în comunitate la mănăstire. Nu înseamnă lipsă de respect față de armată

Dau asigurări românilor că suntem în siguranță. Colaborăm cu partenerii, NATO funcționează . Incidentul cel mai important a fost cu cele 19 drone din Polonia, e dovedit că au venit din Rusia. Reacția NATO a fost foarte fermă. Înseamnă că există determinare de a apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO. Mesajul meu e de încredere pentru români, dar și de continuare a eforturilor financiare care nu sunt plăcute, nu e plăcut să dai bani la armată

. Incidentul cel mai important a fost cu cele 19 drone din Polonia, e dovedit că au venit din Rusia. Reacția NATO a fost foarte fermă. Înseamnă că există determinare de a apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO. Mesajul meu e de încredere pentru români, dar și de continuare a eforturilor financiare care nu sunt plăcute, nu e plăcut să dai bani la armată Știm că drona e rusească, știm intervalul de timp și parcursul pe teritoriul românesc.

Trebuia să fie doborâtă drona rusă? Tot timpul e o discuție. După legea votată există cadrul legal pentru doborâre, nu trebuie să dea ordin nici președintele, nici ministrul, ci comandantul operațiunii. Când tragi, poți să provoci pagube colaterale

Sunteți mulțimit de miniștrii Moșteanu și Țoiu, ce note la dați? Nu o să dau note, cu mulți am contribuții. Sunt mulțumit de activitatea celor doi miniștri. Dna ministru de Externe e foarte activă, a stabilit contacte. Cu dl ministru Moșteanu am discutat despre propunerile României în SAFE, lucrează concret, cu date

Ar trebui să fim îngrijorați că rușii ar putea câștiga alegerile din Republica Moldova cu ștampilele și nu cu armele? Nu ar fi corect să interferez în alegeri, e dreptul suveran al cetățenilor. Eu m-am angajat să sprijin cât pot această țară. Vor avea alegeri parlamentare, o dispută între Est și Vest. Cred că e evident ce mi-aș dori eu. Vor fi alegeri strânse, îi îndemn pe cetățenii care trăiesc în România să meargă la vot. Au avut experiența alegerilor din 2024, a fost dovedită influența rusă, rețele de oameni cu bani au cumpărat voturi – între 80.000 și 100.000 voturi. Acolo, mult mai multe decât în România avem o influență nelegitimă a Rusiei.

Am discutat cu Ursula von der Leyen despre deficit, apărare, și cunoaște foarte bine eforturile României și sunt foarte optimist că ne-am îndepărtat de pericolul suspendării fondurilor

Context:

O dronă a fost detectată sâmbătă în spațiul aerian al României. Drona rusească a pătruns 10 kilometri în teritoriul românesc şi a survolat timp de 50 de minute în spaţiul aerian al NATO, dar piloții avioanelor F-16 au decis să nu tragă asupra ei.

Comunitatea internațională a reacționat dur – de la șefa Comisiei Europene la președintele Ucrainei. Președintele Nicușor Dan nu a avut nici o reacție publică.