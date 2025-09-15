Ministrul Muncii anunță reorganizarea instituției: Am programat o şedinţă cu toţi directorii de deconcentrate

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că luni, de la ora 14:00, a programat o şedinţă cu toţi directorii de deconcentrate din cadrul ministerului, pentru a le comunica faptul că este nevoie de o reorganizare, care va avea ca obiectiv eficientizarea şi care nu îşi propune concedieri de personal, transmite Agerpres.

Manole a fost întrebat de ce se vorbeşte atât de mult în spaţiul public despre disponibilizări la stat, în condiţiile în care oricum acestea nu rezolvă marea problemă a deficitului naţional.

„O să răspund în dreptul Ministerului Muncii. Fără să anticipez întrebările dumneavoastră, am programat pentru astăzi, la ora 14:00, o şedinţă cu toţi directorii de deconcentrate din ţară pe care îi are Ministerul Muncii (…) pentru a le comunica faptul că avem nevoie de o reorganizare, ne obligă legea să facem o reorganizare şi e corect să o facem, care va avea obiectul eficientizării activităţii şi care nu îşi propune să dea pe cineva afară. Vreau să transmit mesajul ăsta, obiectivul unei reorganizări este eficientizarea, în primul rând, în orice sistem, în Ministerul Muncii inclusiv, şi nu disponibilizarea”, a spus Manole într-o conferinţă de presă la sediul central al PSD.

El a adăugat că sunt zeci de exemple de posturi deschise la Casa de Pensii care nu au fost ocupate.

„Condiţiile de muncă sunt dificile, salariile au fost considerate probabil mici şi atunci avem acolo în continuare un deficit. Avem deficit de angajaţi când vorbim despre Inspecţia Muncii. Dacă cerem, şi e legitim să cerem, ca guvern sau ca societate, o piaţă a muncii corectă, corectă pentru lucrător, în sensul că munceşte la alb, taxele lui sunt plătite şi deci va avea inclusiv o pensie decentă corelată cu contribuţiile sale, dacă cerem să avem o piaţă a muncii corectă pentru antreprenori, astfel încât costurile cu muncă să fie aceleaşi pentru fiecare din acelaşi domeniu, nu unii să plătească oamenii la negru şi să fenteze legea, dacă cerem toate astea, avem nevoie şi de o Inspecţie a Muncii unde să fie suficienţi inspectori şi în timp să acoperim întreaga ţară”, a afirmat acesta.