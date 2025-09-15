Președintele PNL al Senatului, despre reforma administrației și tensiunile cu PSD: ”Dacă de fiecare dată vine cineva şi anunţă o măsură nepopulară şi ceilalţi spun că ei nu au fost de acord cu ea, nu cred că rezolvăm mare lucru”

Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a declarat luni că reforma administraţiei locale presupune, în forma de proiect, reducerea numărului de posturi ocupate, dar o decizie finală asupra acestei teme va fi luată în coaliţia de guvernare.

„Poziţia PNL va fi exprimată de către premierul Bolojan, preşedintele partidului. Aşa cum a exprimat-o ca intenţie, reforma înseamnă reduceri, înseamnă tăieri din posturi ocupate, nu din totalul permis de lege, nu din cât prevede organigrama. Deci, ori facem reformă, ori ne jucăm de-a reforma. În momentul de faţă, sigur, se mai discută pe acest pachet şi premierul va ieşi după discuţia din coaliţie cu forma finală şi pe care o va angaja în Parlament. (…) Vorbim de reducerea cheltuielilor publice, dacă nu există altă formulă decât reducerea numărului de personal. (…) Nu îşi doreşte nimeni aşa ceva, dar, pe de altă parte, tot vorbim despre reformă şi nu se mai întâmplă, când vorbim de administraţie centrală sau locală”, a afirmat Abrudean la Senat, transmite Agerpres.

Potrivit preşedintelui Senatului, în coaliţie actele normative se avizează de miniştrii din fiecare partid. „Înainte de a ajunge în Guvern, se discută în coaliţie. Chestiunea că premierul a decis singur nu o cred şi nu e bine să fie tot timpul scoasă în faţă”.

Întrebat dacă liberalilor le convine situaţia de a lucra cu PSD, care îi atacă mereu, Abrudean a spus: „Eu cred că nu convine României până la urmă. Toate aceste tensiuni nu fac bine României. Până la urmă, aşa cum s-a văzut şi pe ultimele confirmări ale ratingului de ţară, România merge într-o direcţie corectă, într-o direcţie bună. Inclusiv FMI a spus acest lucru. Eu cred că dacă vrem să facem ce trebuie pentru România, trebuie să ne punem la masă, să ne certăm mai puţin sau, mă rog, să ne certăm în spaţiile interioare până ajungem la o concluzie pe care o comunicăm românilor. Dacă de fiecare dată vine cineva şi anunţă o măsură nepopulară şi ceilalţi spun că ei nu au fost de acord cu ea, nu cred că rezolvăm mare lucru”.