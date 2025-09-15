Strălucire și îndrăzneală pe covorul roșu la Emmy 2025 / Ce ținute au purtat vedetele

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Gala Emmy 2025 a celebrat aseară cele mai apreciate seriale și distribuții ale anului, într-o ceremonie plină de glamour prezentată de comediantul Nate Bargatze. Printre nominalizări s-au aflat unele dintre cele mai discutate producții recente, precum The Bear, Only Murders in the Building, Severance, Hacks și The White Lotus. Iar seara a fost completată de o defilare impresionantă de vedete pe covorul roșu, de la Ayo Edebiri și Cate Blanchett la Colman Domingo și Parker Posey, conform Vogue.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Dacă premiile au fost așteptate cu emoție, ținutele starurilor au atras privirile înainte ca trofeele să fie înmânate. Selena Gomez și Benny Blanco au oferit unul dintre cele mai memorabile momente de cuplu ale serii: artista a purtat o rochie roșie Louis Vuitton, creată special pentru ea, cu trenă spectaculoasă. Jenna Ortega a mizat pe avangardă, alegând o rochie transparentă Givenchy cu corsaj din bijuterii supradimensionate, în timp ce Chloë Sevigny a reinterpretat eleganța Old Hollywood într-o rochie neagră Saint Laurent. „Întotdeauna am iubit moda cu atitudine—fie că face trimitere la arhive sau la direcții avangardiste”, a declarat Sevigny pentru Vogue.

La capitolul masculin, Colman Domingo, deja consacrat drept un star al covorului roșu, a impresionat într-un costum Valentino bleu-pudrat cu broderii de cristale. Sam Nivola, actor în The White Lotus, a optat pentru un smoking Dior accesorizat cu o vestă imprimată floral—o abordare ludică a clasicului cod vestimentar hollywoodian.

Spiritul serii? Glamour clasic, dar și îndrăzneală asumată. Un mix care a transformat covorul roșu într-un spectacol la fel de savuros precum premiile de pe scenă.

Jenna Ortega în Givenchy

2. Cate Blanchett în Armani Prive

3. Colman Domingo în Valentino

4. Hunter Schafer în Alexander McQueen

5. Sam Nivola în Dior

6. Chase Sui Wonders în Thom Browne

7. Selena Gomez în Louis Vuitton

8. Paul W. Downs în Wales Bonner

9. Gwendoline Christie în Tom Ford by Haider Ackermann

10. Seth Rogen în Etro

11. Sarah Paulson în Prada

12. Lisa în Lever Couture

13. Chloë Sevigny în Saint Laurent

14. Michelle Monaghan în Rabanne

15. Pedro Pascal în Celine

16. Scarlett Johansson în Prada

17. Michelle Williams în Chanel

18. Britt Lower în Calvin Klein

19. Aliyah Mastin

20. Sarah Catherine Hook în Miu Miu

21. Ruth Negga în Prada

22. Quinta Brunson în Louis Vuitton