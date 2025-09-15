G4Media.ro
Strălucire și îndrăzneală pe covorul roșu la Emmy 2025 / Ce ținute…

lisa emmy awards
Sursa foto: Richard Shotwell / AP / Profimedia

Strălucire și îndrăzneală pe covorul roșu la Emmy 2025 / Ce ținute au purtat vedetele

Fashion15 Sep • 459 vizualizări 0 comentarii

Gala Emmy 2025 a celebrat aseară cele mai apreciate seriale și distribuții ale anului, într-o ceremonie plină de glamour prezentată de comediantul Nate Bargatze. Printre nominalizări s-au aflat unele dintre cele mai discutate producții recente, precum The Bear, Only Murders in the Building, Severance, Hacks și The White Lotus. Iar seara a fost completată de o defilare impresionantă de vedete pe covorul roșu, de la Ayo Edebiri și Cate Blanchett la Colman Domingo și Parker Posey, conform Vogue.

Dacă premiile au fost așteptate cu emoție, ținutele starurilor au atras privirile înainte ca trofeele să fie înmânate. Selena Gomez și Benny Blanco au oferit unul dintre cele mai memorabile momente de cuplu ale serii: artista a purtat o rochie roșie Louis Vuitton, creată special pentru ea, cu trenă spectaculoasă. Jenna Ortega a mizat pe avangardă, alegând o rochie transparentă Givenchy cu corsaj din bijuterii supradimensionate, în timp ce Chloë Sevigny a reinterpretat eleganța Old Hollywood într-o rochie neagră Saint Laurent. „Întotdeauna am iubit moda cu atitudine—fie că face trimitere la arhive sau la direcții avangardiste”, a declarat Sevigny pentru Vogue.

La capitolul masculin, Colman Domingo, deja consacrat drept un star al covorului roșu, a impresionat într-un costum Valentino bleu-pudrat cu broderii de cristale. Sam Nivola, actor în The White Lotus, a optat pentru un smoking Dior accesorizat cu o vestă imprimată floral—o abordare ludică a clasicului cod vestimentar hollywoodian.

Spiritul serii? Glamour clasic, dar și îndrăzneală asumată. Un mix care a transformat covorul roșu într-un spectacol la fel de savuros precum premiile de pe scenă.

  1. Jenna Ortega în Givenchy 
Jenna Ortega
Sursa foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

2. Cate Blanchett în Armani Prive 

Cate Blanchett
Sursa foto: Amy Sussman / Getty images / Profimedia

3. Colman Domingo în Valentino 

Colman Domingo
Sursa foto: Amy Sussman / Getty images / Profimedia

4. Hunter Schafer în Alexander McQueen 

Hunter Schafer
Sursa foto: Amy Sussman / Getty images / Profimedia

5. Sam Nivola în Dior 

Sam Nivola
Sursa foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

6. Chase Sui Wonders în Thom Browne

Chase Sui Wonders
Sursa foto: Amy Sussman / Getty images / Profimedia

7. Selena Gomez în Louis Vuitton 

Selena Gomez
Sursa foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

8. Paul W. Downs în Wales Bonner

Paul W. Downs
Sursa foto: Jordan Strauss / AP / Profimedia

9. Gwendoline Christie în Tom Ford by Haider Ackermann

Gwendoline Christie
Sursa foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

10. Seth Rogen în Etro

Seth Rogen
Sursa foto: Frazer Harrison / Getty images / Profimedia

11. Sarah Paulson în Prada

Sarah Paulson
Sursa foto: Frazer Harrison / Getty images / Profimedia

12. Lisa în Lever Couture

Lisa
Sursa foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

13. Chloë Sevigny în Saint Laurent

Chloë Sevigny i
Sursa foto: Frazer Harrison / Getty images / Profimedia

14. Michelle Monaghan în Rabanne

Michelle Monaghan
Sursa foto: Jordan Strauss / AP / Profimedia

15. Pedro Pascal în Celine

Pedro Pascal
Sursa foto: Amy Sussman / Getty images / Profimedia

16. Scarlett Johansson în Prada 

Scarlett Johansson
Sursa foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

17. Michelle Williams în Chanel

Michelle Williams
Sursa foto: Frazer Harrison / Getty images / Profimedia

18. Britt Lower în Calvin Klein

Britt Lower
Sursa foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

19. Aliyah Mastin

Aliyah Mastin
Sursa foto: Jae C. Hong / AP / Profimedia

20. Sarah Catherine Hook în Miu Miu

Sarah Catherine Hook
Sursa foto: Jordan Strauss / AP / Profimedia

21. Ruth Negga în Prada

Ruth Negga
Sursa foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

22. Quinta Brunson în Louis Vuitton

Quinta Brunson
Sursa foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

