Strălucire și îndrăzneală pe covorul roșu la Emmy 2025 / Ce ținute au purtat vedetele
Gala Emmy 2025 a celebrat aseară cele mai apreciate seriale și distribuții ale anului, într-o ceremonie plină de glamour prezentată de comediantul Nate Bargatze. Printre nominalizări s-au aflat unele dintre cele mai discutate producții recente, precum The Bear, Only Murders in the Building, Severance, Hacks și The White Lotus. Iar seara a fost completată de o defilare impresionantă de vedete pe covorul roșu, de la Ayo Edebiri și Cate Blanchett la Colman Domingo și Parker Posey, conform Vogue.
Dacă premiile au fost așteptate cu emoție, ținutele starurilor au atras privirile înainte ca trofeele să fie înmânate. Selena Gomez și Benny Blanco au oferit unul dintre cele mai memorabile momente de cuplu ale serii: artista a purtat o rochie roșie Louis Vuitton, creată special pentru ea, cu trenă spectaculoasă. Jenna Ortega a mizat pe avangardă, alegând o rochie transparentă Givenchy cu corsaj din bijuterii supradimensionate, în timp ce Chloë Sevigny a reinterpretat eleganța Old Hollywood într-o rochie neagră Saint Laurent. „Întotdeauna am iubit moda cu atitudine—fie că face trimitere la arhive sau la direcții avangardiste”, a declarat Sevigny pentru Vogue.
La capitolul masculin, Colman Domingo, deja consacrat drept un star al covorului roșu, a impresionat într-un costum Valentino bleu-pudrat cu broderii de cristale. Sam Nivola, actor în The White Lotus, a optat pentru un smoking Dior accesorizat cu o vestă imprimată floral—o abordare ludică a clasicului cod vestimentar hollywoodian.
Spiritul serii? Glamour clasic, dar și îndrăzneală asumată. Un mix care a transformat covorul roșu într-un spectacol la fel de savuros precum premiile de pe scenă.
- Jenna Ortega în Givenchy
2. Cate Blanchett în Armani Prive
3. Colman Domingo în Valentino
4. Hunter Schafer în Alexander McQueen
5. Sam Nivola în Dior
6. Chase Sui Wonders în Thom Browne
7. Selena Gomez în Louis Vuitton
8. Paul W. Downs în Wales Bonner
9. Gwendoline Christie în Tom Ford by Haider Ackermann
10. Seth Rogen în Etro
11. Sarah Paulson în Prada
12. Lisa în Lever Couture
13. Chloë Sevigny în Saint Laurent
14. Michelle Monaghan în Rabanne
15. Pedro Pascal în Celine
16. Scarlett Johansson în Prada
17. Michelle Williams în Chanel
18. Britt Lower în Calvin Klein
19. Aliyah Mastin
20. Sarah Catherine Hook în Miu Miu
21. Ruth Negga în Prada
22. Quinta Brunson în Louis Vuitton
