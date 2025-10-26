G4Media.ro
Ceasul Serpenti al Bulgari: o bijuterie secretă care ascunde timpul care valorează…

Sursa foto: Bulgari.com

Ceasul Serpenti al Bulgari: o bijuterie secretă care ascunde timpul care valorează între 166.000 de dolari și 240.000 de dolari

Fashion26 Oct

Bulgari Serpenti Misteriosi High Jewellery este mai mult decât un ceas: este o capodoperă a rafinamentului discret, menită să fascineze chiar și cei mai exigenți colecționari. Sub forma unui șarpe senzual care se înfășoară în jurul încheieturii, piesa ascunde un detaliu surpriză, cadranul secret, ascuns în gura reptilei, dezvăluit doar celui care o poartă, conform The New York Post. 

Realizat din aur alb de 18 karate, ceasul este împodobit cu diamante tăiate brilliant, doi ochi din smaralde în formă de pară și un cadran pavé cu diamante care pulsează în lumină.

Această siluetă emblematică, care combină savoir-faire-ul orologeriei elvețiene cu arta bijutieră italiană, reinterpretează unul dintre cele mai recognoscibile simboluri Bulgari: șarpele Serpenti, întruchiparea feminității hipnotice și a eleganței fără vârstă.

