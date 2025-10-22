Creșterea pieței de lux, impulsionată de experiențe și piețele emergente este estimată să ajungă șa 1,5 trilioane de dolari în 2025

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Piața globală a luxului își menține soliditatea și este estimată să atingă 1,5 trilioane de dolari în 2025, fiind susținută de o orientare tot mai accentuată către experiențe și bunăstare. În ciuda perturbărilor macroeconomice și geopolitice persistente, sectorul luxului rămâne rezilient. Potrivit raportului World Market for Luxury Goods 2025 realizat de Euromonitor International, valoarea totală a pieței globale a bunurilor de lux va ajunge la 1,5 trilioane de dolari în 2025, conform Fashion United.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Industria trece printr-o transformare profundă, trecând de la un model de vânzare axat exclusiv pe produs la unul bazat pe experiență și conexiune emoțională. „Bunăstarea, stilul de viață și rezonanța emoțională devin noile simboluri ale statutului social”, afirmă Fflur Roberts, Director Global pentru Studiile de Lux la Euromonitor International.

Magazinele fizice continuă să joace un rol central: acestea au generat 81% din vânzările de bunuri personale de lux în 2025, confirmând importanța durabilă a experienței în magazin. Remarcabil este faptul că 52% dintre cumpărătorii cu venituri ridicate preferă să achiziționeze articole de modă din magazine, în creștere față de 36% în 2023.

Printre piețele cu cea mai rapidă creștere se numără Africa de Sud (15%), India (10%) și Emiratele Arabe Unite (9%). India se remarcă drept un actor-cheie, cu o valoare totală a pieței de lux estimată la 12,1 miliarde de dolari până în 2025și o rată medie anuală de creștere (CAGR) de 74% prognozată pentru perioada analizată.

Consumatorii se orientează tot mai mult către categorii de lux experiențial, deoarece tinerii cumpărători preferă experiențele unice în locul produselor materiale. Segmentul luxului experiențial, care include călătoriile și hotelurile de lux a fost cel cu cea mai rapidă creștere, înregistrând o majorare de 8% în 2025, până la o valoare de 103 miliarde de dolari.

Piața luxului este tot mai influențată de segmentul de vârstă 60+, o categorie cu putere de cumpărare tot mai mare, care caută rafinament și plăcere prin oferte premium ce le îmbunătățesc calitatea vieții, de la călătorii wellness la produse cosmetice incluzive, adaptate tuturor vârstelor.

Această evoluție, alături de tendința generală de a percepe experiențele și stilul de viață drept noi simboluri ale statutului social, determină mărcile de lux să reimagineze magazinele fizice ca destinații culturale care oferă ospitalitate de înalt nivel și servicii de concierge personalizate.

Fflur Roberts concluzionează că viitorul creșterii în sectorul luxului „va depinde de capacitatea acestuia de a se adapta la noile oportunități ale consumatorilor”, prin regândirea experiențelor de lux din perspectiva longevității și a plăcerii conștiente.