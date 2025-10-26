Poate Pilates să-ți facă mușchii „lungi și supli”?

Ce poate — și ce nu poate — face acest tip de antrenament pentru corpul tău. Promisiunea există de zeci de ani: prin exerciții controlate, cu rezistență redusă și mișcări fluide, Pilates ar putea transforma corpul, alungind și „tonifiind” mușchii — creând ceea ce mulți numesc un „corpul de dansator” sau, mai nou, the Pilates body, conform The New York Times.

Dar, potrivit specialiștilor în știința exercițiului fizic, această idee este mai mult mit de marketing decât realitate.

„Mușchii tăi nu pot deveni literalmente mai lungi”, explică William Kraemer, profesor emerit în kinesiologie la Universitatea din Connecticut. „Lungimea lor este determinată genetic. Iar atunci când o persoană pare ‘tonifiată’, de fapt are un procent mai mic de grăsime corporală.”

Totuși, Pilates acționează asupra corpului într-un mod diferit față de antrenamentele cu greutăți mari — iar beneficiile sale sunt reale, chiar dacă nu implică „alungirea” mușchilor.

Când Joseph Pilates, un boxer și gimnast german, și-a adus metoda la New York în anii 1930, exercițiile sale au devenit populare mai ales în lumea baletului. Dansatorii profesioniști le foloseau pentru a ameliora durerile musculare și a se recupera după accidentări.

Ulterior, multe balerine au devenit ele însele instructoare de Pilates — devenind practic reclame vii pentru efectele estetice ale metodei.

„A fost un instrument de marketing excelent”, spune Shari Berkowitz, instructor și biomecanic din New York. „Dar Pilates nu le-a făcut ‘lungi și suple’; ele erau deja așa.”

Marketingul a exploatat și o frică veche din cultura fitness: aceea că antrenamentele cu greutăți ‘îngroașă’ corpul, în timp ce Pilates ar sculpta un fizic mai subțire și elegant.

Practicat constant, Pilates îmbunătățește semnificativ rezistența musculară și controlul corpului, dar produce doar creșteri moderate de masă musculară, explică Carrie Lamb, fizioterapeut și proprietar de studio în Colorado.

Exercițiile nu suprasolicită mușchii — fiecare mișcare este repetată de puține ori, cu o încărcătură ușoară spre moderată.

„Dacă nu ai fost activ o vreme, mușchii se vor dezvolta puțin la început, dar Pilates nu este metoda cea mai eficientă pentru a construi volum muscular”, adaugă dr. Lamb.

„A te ‘îngroșa’ din greșeală e aproape imposibil”, spune la rândul său dr. Cedric Bryant, fiziolog și CEO al American Council on Exercise. Creșterea semnificativă de masă musculară necesită ani de antrenamente intense și alimentație controlată.

Iar dacă mușchii par mai „definiți”, acest lucru se datorează pierderii stratului de grăsime, nu „alungirii” fibrei musculare.

„Fiecare om are un set de ‘pătrățele abdominale’”, spune dr. Bryant. „Doar că, la majoritatea, sunt ascunse sub un strat de grăsime.”

Unul dintre efectele vizibile ale practicii regulate este îmbunătățirea posturii. Pilates întărește mușchii de susținere ai trunchiului — spatele, abdomenul, zona lombară — și stimulează conștientizarea poziției corpului.

„Îi învăț pe cursanți să își imagineze că există mai mult spațiu între vertebre”, spune dr. Lamb. „În timp, ajung să stea și să meargă mai drepți.”

Exercițiile, care pun accent pe flexibilitate și amplitudinea mișcării, relaxează și mușchii tensionați sau scurtați de sedentarism — un beneficiu esențial pentru cei care petrec ore în fața unui birou.

Deși Pilates este excelent pentru control, echilibru și postură, nu înlocuiește complet antrenamentul de forță.

„Dacă scopul tău este creșterea masei musculare și a forței generale, ideal este să combini Pilates cu 2–3 zile de exerciții progresive cu greutăți”, recomandă Anne Brady, profesor de kinesiologie la Universitatea din Carolina de Nord.

Cele două tipuri de antrenamente se completează perfect: Pilates aduce grație, stabilitate și control, în timp ce greutățile oferă putere și densitate musculară.

Pilates nu-ți poate face mușchii „lungi și subțiri” — dar îți poate schimba modul în care corpul tău se mișcă, se aliniează și respiră.

Poate că nu vei căpăta corpul unui dansator, dar vei câștiga un corp mai conștient, mai echilibrat și mai puternic.

Iar într-o lume obsedată de aspect, acesta este poate cel mai elegant rezultat dintre toate.