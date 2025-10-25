INTERVIU Marele tenisman Horia Tecău, despre profesoara care l-a marcat: Doamna învățătoare mă ajuta să recuperez când mă întorceam la școală, știa cât de important este să învăț disciplina și voința de la sport

Fostul tenisman Horia Tecău, ambasador UNICEF pentru drepturile copiilor, spune într-un interviu pentru Edupedu.ro că s-a simțit sprijinit de profesori, învățătoare și antrenor atunci când avea fie un turneu important, fie un test la școală. Autor al cărții «Viața în ritm de tenis», vicecampionul olimpic şi dublu câştigător de Grand Slam la dublu a explicat de ce cititul și scrisul sunt instrumente foarte bune pentru un sportiv: „Pe mine m-a ajutat mult să scriu de când eram copil. Era un exercițiu de imaginație, de setare a unor acțiuni pe care voiam să le fac mai bine în sport (…)”.

Tenismentul Horia Tecău este ambasador național al UNICEF România. În această calitate, el susține accesul tuturor copiilor la grădiniță și la școală, donează cărți și încurajează copiii să citească și aibă un stil de viață activ și sănătos.

Câştigător la Wimbledon în 2015 şi la US Open în 2017, precum şi al trofeului Turneului Campionilor din 2015, toate alături de olandezul Jean-Julien Rojer, fostul tenisman Horia Tecău declară că „și educația sportivă este educație” și este „primordial să învățăm asta de la părinții noștri și de la profesorii noștri. Și întâi trebuie să înțeleagă ei acest beneficiu ca să-l transmită mai departe. Și atunci, ca orice lucru pe care îl practicăm, în timp devine o educație, o disciplină și îl însușim și îl continuăm”.

Întrebat cum se împacă sportul de performanță cu școala, Horia Tecău a spus pentru Edupedu.ro că în experiența sa „a contat foarte mult faptul că în clasele I-VIII am avut susținerea profesorilor să merg la antrenamente și câteodată chiar în deplasări, la turnee. A contat foarte mult ca profesorii, învățătoarea, să mă susțină, să-mi dea spațiu să merg la turnee și să recuperez când mă întorceam. Și, la fel, a contat și ca antrenorul să înțeleagă câteodată că sunt teste și trebuie să mă concentrez mai mult pe școală. Cumva, împreună au simțit că sunt un copil care vrea și să învețe, dar căruia îi place să și practice un sport și mi-au oferit acest spațiu de a le face pe amândouă”.

Fostul mare tenisman a scris o carte pentru copii, «Viața în ritm de tenis», pornind de la jurnalele sale din copilărie. Horia Tecău povestește că atât scrisul, cât și cititul sunt „instrumente foarte bune pentru un sportiv”: „Pe mine m-a ajutat mult să scriu de când eram copil. Era un exercițiu de imaginație, de setare a unor acțiuni pe care voiam să le fac mai bine în sport”.