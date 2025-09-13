Senator dintr-un partid aflat la guvernare îl critică pe premierul Ilie Bolojan pentru posibila renunțare la plafonarea adaosului comercial la alimente

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, îl critică pe premierul Ilie Bolojan în legătură cu o eventuală renunţare, de la 1 octombrie, la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Care-i raţiunea pentru care domnul Bolojan refuză să continue plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare de bază? Că aici nu e vorba de cheltuieli nejustificate şi nici să păstrăm bugetari în aparatul de stat. Am înţeles dispreţul faţă de bugetari, dar cu oamenii nevoiaşi, ce aveţi, domnule prim ministru? Cu inflaţie deja de 10%, eliminarea plafonării adaosului comercial la produsele alimentare de bază va lovi tot în cei nevoiaşi. Cine va câştiga din această măsură? Retailerii, adică multinaţionalele cărora voiaţi să le eliminaţi şi impozitul de 1% pe cifra de afaceri. Curat murdar, domnule prim ministru!”, scrie Daniel Zamfir, într-un mesaj postat sâmbătă pe Facebook.

Mesajul vine după ce preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că Partidul Social Democrat nu este de acord cu renunţarea la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază şi că această decizie nu ar fi fost discutată în coaliţia de guvernare, informație contrazisă de purtătorul de cuvânt al Guvernului.

”Decizia neprelungirii plafonării prețurilor la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare. Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma să fie ultima deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor, cât și al comercianților. Săptămâna viitoare premierul va avea discuții cu reprezentanții retailerilor pentru a se asigura că neprelungirea plafonării nu va provoca creșteri importante de prețuri”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Ioana Ene Dogioiu, pentru G4Media.