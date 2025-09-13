G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Senator dintr-un partid aflat la guvernare îl critică pe premierul Ilie Bolojan…

Senat, senatori, vot legea pensiilor, Daniel Zamfir
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Senator dintr-un partid aflat la guvernare îl critică pe premierul Ilie Bolojan pentru posibila renunțare la plafonarea adaosului comercial la alimente

Articole13 Sep • 208 vizualizări 3 comentarii

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, îl critică pe premierul Ilie Bolojan în legătură cu o eventuală renunţare, de la 1 octombrie, la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Care-i raţiunea pentru care domnul Bolojan refuză să continue plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare de bază? Că aici nu e vorba de cheltuieli nejustificate şi nici să păstrăm bugetari în aparatul de stat. Am înţeles dispreţul faţă de bugetari, dar cu oamenii nevoiaşi, ce aveţi, domnule prim ministru? Cu inflaţie deja de 10%, eliminarea plafonării adaosului comercial la produsele alimentare de bază va lovi tot în cei nevoiaşi. Cine va câştiga din această măsură? Retailerii, adică multinaţionalele cărora voiaţi să le eliminaţi şi impozitul de 1% pe cifra de afaceri. Curat murdar, domnule prim ministru!”, scrie Daniel Zamfir, într-un mesaj postat sâmbătă pe Facebook.

Mesajul vine după ce preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că Partidul Social Democrat nu este de acord cu renunţarea la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază şi că această decizie nu ar fi fost discutată în coaliţia de guvernare, informație contrazisă de purtătorul de cuvânt al Guvernului.

”Decizia neprelungirii plafonării prețurilor la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare. Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma să fie ultima deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor, cât și al comercianților. Săptămâna viitoare premierul va avea discuții cu reprezentanții retailerilor pentru a se asigura că neprelungirea plafonării nu va provoca creșteri importante de prețuri”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Ioana Ene Dogioiu, pentru G4Media.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Alexandru Muraru, lider PNL Iaşi, acuză PSD că face „agitaţie de opoziţie” la nivel naţional: Întreb public când are loc congresul PSD ca să ştim şi noi când se liniştesc apele în PSD şi când se apucă cu adevărat să guverneze

Articole12 Sep • 243 vizualizări
0 comentarii

Ciprian Ciucu, despre alegerea primarului general al Capitalei: PSD a declarat că nu-şi doreşte să avem alegeri în această perioadă. Nu ne-a spus de ce, doar că nu vrea

Articole11 Sep • 369 vizualizări
0 comentarii

Sondaj INSCOP Research ce vizează intenția de vot la alegerile parlamentare: 40.8% dintre alegători ar vota cu AUR, 17.9% cu PSD, 15.2% cu PNL, iar 12.8% cu USR

Articole11 Sep • 1.864 vizualizări
3 comentarii

3 comentarii

  1. Si asa romanii au ajuns sa se duca la supermarket ca la muzeu. La ce preturi au!!! Pai acum cativa ani luam rosii cu 4-5 Ron/kg in timpul iernii si acum sunt 7-8 Ron in plin sezon. Niste amarate de mere sunt 10 Ron/kg. O ciocolata pe care o luam cu 3 Ron, acum costa aproape 10 Ron. Sucul care costa 5-6 Ron pet de 2,5 L, acum e 13-14 Ron. Strugurii care costau 5 Ron, acum sunt 10 Ron. Numai preturi duble si triple in supermarket fata de acum 4-5 ani. Au eliminat majoritatea magazinelor mici de cartier si acum isi fac de cap. Au adaos si 800-1000%. Cumperi cartofi cu 30 de bani per kg de la Lunguletu si il dai cu 3 Ron per kg in magazin. Rosiile le iei cu 60-90 de bani per kg si in magazin le dai cu 6-12 Ron pe kg. Asa fac retailerii afaceri in Romania.

    • „Senator dintr-un partid aflat la guvernare”
      G4ClickBait

      Nu mergea doar „Daniel Zamfir” sau „Daniel Zamfir, PSD”?
      Mergea, dar calitatea g4 scade cu fiecare zi care trece, de cand a primit „investiție”

    • Pai daca articolele le scriu baietii de la cancan, ce vrei? Noua filozofie g4 e cantitate, nu calitate. Astia care scriu despre ce culoare au chilotii a nu stiu cum pitzipoanca nu prea le au cu articolele care se scriu de obicei pe g4. Asta e.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.