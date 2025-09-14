Ce a transmis MAE ambasadorului rus convocat duminică seara, după încălcarea spațiului aerian românesc de către Rusia
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, duminică, 14 septembrie 2025, că ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat la sediul instituției, din dispoziția ministrului Afacerilor Externe, ca urmare a pătrunderii unei drone rusești în spațiul aerian al României în data de 13 septembrie 2025.
Partea română a transmis protestul ferm față de acest act inacceptabil și iresponsabil, subliniind că reprezintă o violare a suveranității României și poate conduce la escaladarea și amplificarea amenințărilor la adresa securității regionale.
MAE a solicitat părții ruse să ia măsuri pentru a preveni astfel de incidente în viitor și a reafirmat că România este în permanent contact cu aliații săi și cu ceilalți membri UE.
Aceasta este a doua convocare a ambasadorului rus în ultimele zile, după ce pe 12 septembrie i-a fost comunicată poziția oficială a României în legătură cu incidentele similare produse în Polonia.
Context
Sâmbătă, 13 septembrie 2025, o dronă rusească de tip Geran a pătruns în spațiul aerian al României, în zona de nord a Dobrogei, provocând reacția imediată a Forțelor Aeriene Române. Două avioane F-16 au interceptat drona, având contact vizual și radar intermitent pe durata a aproximativ 50 de minute. Piloții au fost autorizați să doboare ținta, dar au decis să nu deschidă focul, evaluând riscurile colaterale. În sprijinul României, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Germaniei au monitorizat zona până la ora 21:30.
Raportul MApN califică incidentul drept „acțiuni iresponsabile ale Federației Ruse” și o „provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre”. Ministerul subliniază că România rămâne ferm angajată în protejarea spațiului aerian național și în colaborarea cu NATO și aliații europeni pentru descurajarea unor incidente similare.
Președintele Comisiei Europene Ursula Von der Leyen a transmis, duminică, pe platforma X că pătrunderea aeronavelor rusești în spațiul aerian românesc reprezintă o încălcare flagrantă a suveranității Uniunii Europene. Ea a precizat că Bruxelles-ul cooperează îndeaproape cu autoritățile de la București și cu toate statele membre pentru consolidarea protecției teritoriului UE.
Mesajul oficialului european s-a încheiat în limba română, prin declarația: „Suntem solidari cu România”,
