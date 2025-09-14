G4Media.ro
Ministerul Afacerilor Externe, MAE
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Ambasadorul Rusiei la București, convocat a doua oară la MAE – Oana Țoiu: „Vrem să comunicăm foarte clar protestul României”

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat duminică că ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat la sediul MAE, pentru a doua oară în această săptămână, în contextul intruziunii unei drone rusești în spațiul aerian românesc. „Nu ne așteptăm să obținem ceva anume, cât să comunicăm foarte clar protestul României”, a precizat Țoiu, la Digi24.

Ambasadorul rus este așteptat duminică la ora 18.00 la Ministerul român de externe, a doua după ce, acum două zile, pe 12 septembrie a fost convocat în contextul dronelor rusești care au survolat spațiul aerian polonez.

Ministra a subliniat că România lucrează în coordonare cu NATO și UE pentru descurajarea acestor incidente și că există garanții de securitate din partea Alianței și Uniunii Europene. Ea a reiterat că principalele măsuri vizează protejarea flancului estic și menținerea unității statelor aliate.

Țoiu a precizat că există mai multe instrumente diplomatice disponibile, inclusiv posibilitatea de a expulza diplomați ruși, însă accentul rămâne pe cooperarea internațională și consolidarea capacității de descurajare și apărare. Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a fost informat și implicat în discuțiile privind răspunsul comun al NATO și UE.

„Există mai multe instrumente diplomatice, însă în acest moment principalul lucru pentru noi este să ne asigurăm că întărim colaborare internațională atât în cadrul NATO, cât și în cadrul UE, pentru că primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne asigurăm că aceste incidente sunt descurajate”. „Într-adevăr, nu este improbabil ca ele să mai aibă loc punctual. Noi suntem pregătiți și alături de de aliații noștri facem și lucrurile necesare pentru a construi deciziile, investițiile care ne sunt necesare pentru a întări și mai departe capacitatea noastră de descurajare și apărare”, a spus Țoiu.

