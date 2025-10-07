Donald Trump o trimite pe Greta Thunberg să consulte un medic / „E complet nebună”, are „o problemă de gestionarea furiei”

Preşedintele american Donald Trump o atacă dur pe activista ecologistă – şi politică – Greta Thunberg, despre care spune că are ”o problemă de gestionarea furiei”, în timp ce suedeza sosea la Atena cu membri ai flotilei către Fâşia Gaza, transmite News.ro.

Locatarul Casei Albe răspundea luni presei, în Biroul Oval, care-l întreba ce părere are despre expulzarea activiştilor propalestinieni ai Flotilei Global Sumud, din care a făcut parte suedeza.

Trump a catalogat-o drept ”una care face probleme”.

”Vrei să spui că nu mai este ecologistă?”, l-a întrebat mai întâi Donald Trump pe un jurnalist, referindu-se la lupta activistei împotriva încălzirii globale, prin care este cunoscută de mult timp.

”Dacă te uiţi la ea într-o zi, este foarte furioasă pentru o persoană tânără. este complet nebună”, a declarat apoi cel de-al 47-lea preşedinte al Statelor Unite.

El a îndemnat-o să se ducă să fie îngrijită.

”Are o problemă de gestionarea furiei. Cred că ar trebui să consulte un medic. Are nevoie de ajutor cu furia sa”, a conitnuat şeful statului american.

Greta Thunberg s-a angajat, după ce a devenit celebră în lupta împotriva modificărilor climatice, alături de activişti propalestinieni, de la începutul Războiului din Fâşia Gaza.

Suedeza în vârstă de 22 de ani ocupa un post-cheie în cadrul unui comitet de conducere a flotilei către Fâşia Gaza, din care a demisionat din cauza unor divergenţe de puncte de vederi cu alţi membri.

Ea a rămas însă în ambarcaţiunile care se îndreptau către enclava palestiniană.

Luni, activişti din flotila către Fâşia Gaza expulzaţi de către Israel, inclusiv Greta Thunberg, au sosit la Atena.

Ei au acuzat că au fost ”bătuţi” şi trataţi ”ca animalele” după ce Marina israeliană a urcat la bordul navelor flotilei.

Ministerul israelian de Externe a dat însă asigurări că ”toate drepturile legale” ale activiştilor, inclusiv ale activistei suedeze, au fost ”deplin respectate” şi a respins nişte ”minciuni”.