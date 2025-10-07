Companiile israeliene, excluse de la Salonul Aeronautic de la Dubai, unul dintre cele mai importante din lume, în urma unei „evaluări tehnice”

Întreprinderile israeliene în domeniul apărării au fost excluse de la viitorul Salon Aeronautic de la Dubai, în urma unei ”evaluări tehnice”, anunţă marţi organizatorul evenimentului, fără să ofere alte detalii, pe fondul Războiului din Fâşia Gaza, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

”Expozanţii (israelieni) care urmau să vină nu vor participa”, anunţă directorul Informa markets, Tim Hawes, în marja unei conferinţe de presă în care s-a anunţat organizarea Dubai Airshow.

Şase întreprinderi israeliene în domeniul apărării urmau să participe la viitoare ediţie a acestui salon bienal, unul dintre cele mai importante din lume, care urmează să se desfăşoare în noiembrie în bogatul emirat de la Golful Persic.

”A avut loc o evaluare tehnică, pe care o facem tuturor întreprinderilor care participă”, a adăugat el.

Decizia a fost luată de către un ”Comitet tehnic”, a anunţat el, fără să facă alte precizări.

Prima participare a Israelului la Dubai Airshow, în 2023, a fost marcată de lansarea războiului în Fâşia Gaza, iar standurile israeliene au rămas goale.

Emiratele Arabe Unite (EAU) şi-au normalizat relaţiile cu Israelul în cadrul Acordurilor Abraham în 2020.

Însă Războuiul din Fâşia Gaza a deteriorat imaginea Israelului în rândul vecinilor să arabi.

Marţi se împlinesc doi ani de la atacul sângeros la 7 octombrie 2023 al mişcării islamiste palestiniene Hamas în sudul Israelului, care a declanţat o ripostă israeliană devastatoare în Fâşia Gaza.