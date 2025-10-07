Inhalatoarele utilizate pentru tratarea astmului au un cost ridicat pentru mediu, arată un studiu al universităților Harvard și California / Doar în SUA generează în fiecare an emisii echivalente cu cele produse de peste o jumătate de milion de automobile

Inhalatoarele utilizate de pacienţii diagnosticaţi cu boli respiratorii contribuie la încălzirea planetei noastre, generând în fiecare an emisii echivalente cu cele produse de peste o jumătate de milion de automobile, doar în Statele Unite, potrivit unui studiu publicat luni, informează agenția de știri AFP.

Cercetătorii de la Universitatea California din Los Angeles (UCLA) şi de la Universitatea Harvard au studiat poluarea emisă între 2014 şi 2024 de trei tipuri de inhalatoare folosite pentru tratarea astmului şi a bronhopneumopatiei obstructive cronice (BPOC), transmite Agerpres.

Publicat în revista medicală JAMA, studiul concluzionează că aceste dispozitive au generat 24,9 milioane de tone de echivalent CO2 în această perioadă.

Dintre dispozitivele studiate, dozatoarele cu aerosoli (denumite şi spray), care conţin un puternic gaz cu efect de seră, sunt de departe cele mai poluante şi reprezintă aproape 98% din emisiile totale.

Celelalte două tratamente – inhalatoarele cu pulbere uscată şi inhalatoarele cu aerosoli fini – nu utilizează propulsori şi sunt mult mai puţin dăunătoare pentru planeta noastră.

„Este un subiect foarte important pentru că există soluţii: există mijloace simple pentru a reduce emisiile”, a declarat William Feldman, pneumolog şi cercetător la UCLA, autorul principal al studiului.

Doar o mică parte din pacienţi, precum copiii mici şi persoanele vârstnice, au nevoie de dozatoarele cu aerosoli.

„Marea majoritate a oamenilor” ar putea astfel să recurgă la alternative, consideră William Feldman.

Însă acestea nu sunt întotdeauna uşor de găsit în Statele Unite.

O versiune cu pulbere uscată de albuterol (salbutamol în Europa), comercializată cu precădere sub numele de Ventoline, tratamentul cel mai frecvent utilizat, există deja, dar ea nu este decontată mereu de casele de asigurări, ceea ce o face să fie mai scumpă.

„Nu vrem absolut deloc stigmatizarea pacienţilor”, a insistat William Feldman.

„Consider că este responsabilitatea noastră, ca societate, să facem în aşa fel încât aceste medicamente să devină accesibile pentru pacienţi într-un mod durabil, iar asta ţine, în definitiv, de cei mai înalţi factori de decizie”, a adăugat coordonatorul studiului.