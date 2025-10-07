Liderul deputaților AUR: 300 de parlamentari, unul dintre punctele noastre din programul de guvernare / Doi deputați USR au redepus proiectul privind reducerea numărului de parlamentari

Liderul deputaţilor AUR, Mihai-Adrian Enache, şi-a exprimat marţi sprijinul pentru proiectul USR de reducere la 300 a numărului de parlamentari, transmite Agerpres. În prezent, numărul parlamentarilor este de 464.

„Câţi ani au trecut şi câte guverne s-au perindat pe la putere şi nu pun în aplicare dorinţa românilor? Este unul din punctele noastre din programul de guvernare reducerea parlamentarilor, aşa cum a decis poporul român, la 300. Însă, din păcate, tot ce se întâmplă cu aceste măsuri sunt doar jocuri politice pentru negocierile lor din coaliţie, pentru a-şi păstra diverse privilegii sau a-şi impune anumite puncte de vedere. Noi aşteptăm să facem astăzi şedinţă, să votăm această lege. Este la îndemâna conducerii Parlamentului să facem astăzi tot ce este necesar să votăm această lege, să votăm şi alte promisiuni ale USR: alegerea primarilor în două tururi, că vin alegerile la Bucureşti, zero impozit pe salariu minim, altă promisiune a USR. USR este la guvernare şi dacă vin cu aceste măsuri, ele vor fi susţinute şi de noi”, a declarat Enache, la Parlament.

În luna mai, deputaţii USR Cristina Prună şi Claudiu Năsui au anunţat că au redepus la Parlament proiectul de lege care prevede reducerea numărului de parlamentari la 300.

Proiectul se află la comisiile de specialitate din Senat.

Context

‘Prezenta inițiativă legislativă urmărește modificarea cadrului normativ privind organizarea și funcționarea Parlamentului României, în scopul reflectării rezultatului referendumului național din 2009, eficientizării activității parlamentare și al corelării dimensiunii sale cu realitățile demografice și economice actuale. Necesitatea acestei reforme derivă atât din considerente de ordin constituțional, cât și din imperativele unei reprezentări mai echitabile a cetățenilor în procesul legislativ’, se arată în expunerea de motive.

Inițiatorii mai spun că o altă modificare constă în revizuirea criteriilor de alocare a mandatelor pentru organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale. Proiectul de lege propune o metodă obiectivă de calcul, aliniind pragul pentru minorități la media națională a numărului de voturi necesare alegerii unui deputat în condițiile generale ale legii.

‘Senatorii și deputații se aleg prin scrutin de listă, potrivit principiului reprezentării proporționale. Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputaților este de un deputat la un număr de locuitori care asigură un total de 200 mandate. Norma de reprezentare pentru alegerea Senatului este de un senator la un număr de locuitori care asigură un total de 100 mandate. Numărul locuitorilor care se iau în calcul este conform populației după domiciliu, raportat de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului precedent anului în care au loc alegeri la termen’, se arată în proiect.

Organizațiile cetățenilor aparținând unei minorități naționale, legal constituite, care nu au obținut în alegeri cel puțin un mandat de deputat sau de senator au dreptul, potrivit Constituției, la un mandat de deputat, dacă au obținut, pe întreaga țară, un număr de voturi egal cu numărul mediu de voturi valabil exprimate pe țară pentru alegerea unui deputat.

‘Numărul mediu de voturi valabil exprimate pe țară pentru alegerea unui deputat reprezintă partea întreagă, nerotunjită, a raportului dintre numărul de voturi valabil exprimate obținute la nivel național de toate partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care au întrunit condiția de prag electoral, voturile valabil exprimate obținute de candidații independenți care au primit mandate și numărul total de mandate pentru Camera Deputaților potrivit anexei nr. 1’, mai arată inițiativa legislativă.