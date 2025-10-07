Festivalul Internaţional de Literatură de la Timişoara, între 16 şi 18 octombrie / Mircea Cărtărescu, printre invitați

„La limita ficţiunii # realitatea” este tema celei de a XIV-a ediţii a Festivalului Internaţional de Literatură de la Timişoara (FILTM), care se desfăşoară între 16-18 octombrie. Timp de trei zile, cele 12 evenimente la care participă 23 de invitaţi din ţară şi din străinătate se vor desfăşura la Muzeul de Naţional de Artă Timişoara, Iulius Mall, Muzeul Apei, Colegiul Naţional Bănăţean, Şcoala generală „Rudolf Walter”, Colegiul Naţional „Carmen Sylva”, Colegiul Naţional „Constantin Diaconovici Loga” şi Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, transmite News.ro.

Şi în acest an, organizatorii au inclus în program trei dezbateri pe teme socio-politice, la care vor participa nume cunoscute ale vieţii culturale şi literare. Toate trei vor avea loc la Muzeul de Naţional de Artă Timişoara.

În 16 octombrie, de la ora 16.00, prof. univ. Mihnea Măruţă şi specialista în comunicare Oana Marinescu vor discuta pe tema „Viitorul care sperie şi trecutul care seduce”.

În data de 17 octombrie, ora 16.00, „Europa. Ce ne aşteaptă? Frontierele solidarităţii” este titlul întânirii între doi reputaţi comentatori politici, istoricul şi profesorul Armand Goşu şi diplomatul Bogumil Luft (Polonia). Discuţia va fi moderată de jurnalistul Matei Martin.

În 18 octombrie, ora 18.00, la Muzeul de Naţional de Artă Timişoara, Robert Şerban, în calitate de moderator, propune o a treia dezbatere, de astă dată între scriitori: „De unde sare scânteia. Conflicte literare şi reale”, o temă actuală, despre care vor dialoga poeta ucraineană Iya Kiva, prozatorul timişorean Cosmin Leucuţa şi jurnalista culturală din Republica Moldova, Victoria Cuşnir.

Serile de literatură reunesc 15 scriitori, invitaţi la două seri de proză şi una de poezie.

În 16 octombrie, la ora 18.00, la Muzeul de Naţional de Artă Timişoara, publicul se va putea bucura de o întâlnire care se anunţă spectaculoasă: între Sjón, cunoscutul autor islandez (tradus la noi cu succes de Editura Polirom), şi Mircea Cărtărescu, cel mai cunoscut autor român în plan internaţional. Moderatoare: jurnalista Victoria Cuşnir (jurnalistă, Radio Chişinau).

În 17 octombrie, ora 18.00, la Muzeul de Naţional de Artă Timişoara, prozatorii Ioana Nicolaie, Vlad Zografi şi Iulia Gherasim, recent premiată pentru volumul său de debut, vor fi invitaţii scriitorului şi jurnalistului Marius Chivu.

În 17 octombrie, la ora 20.00, tradiţionala seară de poezie va avea loc, în premieră, la Czeck In-Iulius Mall Timişoara. „Ficţiunea care dă valoare realităţii (sau invers?)” cu Mircea Cărtărescu şi poeţii invitaţi FILTM25 este titlul incitant propus de amfitrionul serii, poetul Răzvan Ţupa. Vor urca pe scenă poeţii: Mircea Cărtărescu, Gojko Bozovici (Serbia), Iya Kiva (Ucraina), Ioana Nicolaie, Bogdan O. Popescu, Matyus Melinda, Oana Cătălina Ninu, Gabriela Feceoru, Traian Pop Traian, Dinu Flămând.

„De ce „La limita ficţiunii – realitatea? Fiindcă pare ireal că în secolul XXI, în Europa, Rusia a invadat Ucraina şi omoară civili nevinovaţi, loveşte blocuri de locuinţe şi clădiri istorice. Fiindcă e de domeniul fantasticului că ucrainenii nu se dau bătuţi, fiind un model de curaj pentru restul lumii, lupta lor fiind, în fond, una atât de veche, cea dintre uman şi barbar. Fiindcă apără cultura împotriva bombelor şi a neantului. Literatura este şi despre asta, iar la FILTM realitatea de lângă noi a fost întotdeauna în discuţie”, spune Robert Şerban, preşedinte FILTM.