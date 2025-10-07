Bulgarii propun ca trecerea podului peste Dunăre de la Vidin – Calafat să fie gratuită pentru locuitorii celor două orașe

Potrivit lui Videnov, Vidinul continuă să fie cea mai defavorizată municipalitate din punct de vedere economic, nu doar din Bulgaria, ci din întreaga Uniune Europeană. Situația este agravată de probleme demografice și de infrastructură majore, a subliniat acesta într-un interviu pentru Radio Vidin.

Videnov a mai comparat situația cu podul Ruse-Giurgiu, unde taxa este de 2 euro, în timp ce traversarea podului Vidin-Calafat costă 6 euro.

„Podul este adesea folosit de muncitori, studenți care studiază la Craiova și auzim din ce în ce mai mult despre călători cu nevoi medicale. Așadar, eliminarea taxei pentru traversarea Podului Dunăre 2 ar crește fluxul de pasageri între cele două regiuni, iar acest lucru, din punct de vedere economic, ar avea un efect foarte bun…”

El a adăugat că, în prezent, Vidin ar avea mai mult de câștigat decât Calafatul dacă taxa ar fi eliminată, întrucât mulți români traversează podul pentru a face cumpărături în orașul bulgar. Eliminarea taxei pentru locuitorii din Calafat ar putea crește acest flux.

„Podul Vidin-Calafat a fost gândit ca un catalizator al dezvoltării economice în regiune. Din păcate, nu și-a îndeplinit rolul de a impulsiona economia, dar taxa de trecere a rămas și reprezintă o piedică în calea liberei circulații a persoanelor, mărfurilor și serviciilor. Cred că locuitorii din Vidin sunt cei mai afectați. Argumentele mele sunt economice și sociale”, a declarat consilierul.

În primăvara acestui an, o inițiativă similară a avut și deputatul de Vidin, Lyuben Ivanov, care și-a argumentat solicitarea cu exemple din practica din Europa și a subliniat că situația actuală discriminează, de fapt, locuitorii din Vidin și Calafat.