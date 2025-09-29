Festivalul Teatrelor Maghiare începe luni la Bucureşti / Toate spectacolele sunt subtitrate în limba română
Adaptări după mari clasici, precum şi creaţii contemporane semnate de regizori şi dramaturgi de prim-plan vor putea fi văzute în capitală, în perioada 29 septembrie – 7 octombrie, în cadrul celei de a patra ediţii a Festivalului Teatrelor Maghiare la Bucureşti – BukFeszt, informează un comunicat UNITER, c=preluat de Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Pe parcursul a opt zile, publicul va putea descoperi producţii ale unora dintre cele mai importante teatre maghiare din România: Teatrul Szigligeti Oradea, Teatrul de Nord Satu Mare (Trupa Harag Gyorgy), Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timişoara, Teatrul Tomcsa Sandor Odorheiu Secuiesc, Teatrul Udvarter Târgu Secuiesc.
Programul festivalului include titluri de rezonanţă şi montări de referinţă pentru actuala stagiune.
Festivalul va fi deschis cu spectacolul „Lysistrata, dragostea mea” de Matei Vişniec, regia Anca Bradu, producţie a Teatrului Szigligeti din Oradea, luni, de la ora 19:00, la Sala Liviu Ciulei a Teatrului Bulandra.
Toate spectacolele vor fi subtitrate în limba română, oferind publicului acces deplin la universul artistic al trupelor invitate.
Potrivit organizatorilor, BukFeszt 2025 consolidează tradiţia şi propune un nou pas în misiunea festivalului: promovarea dialogului intercultural, susţinerea diversităţii artistice şi aducerea la Bucureşti a celor mai relevante spectacole ale stagiunii maghiare din România.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Bătaie într-un local din sectorul 3 al Capitalei, scandalul a continuat în stradă, între clienţi şi agenţii de pază, fiind aplanat în urma intervenţiei Poliţiei
Ministrul Muncii, după ce 530 de oameni au fost găsiţi într-o singură zi muncind fără contracte, la o firmă de curierat din Bucureşti. Amenda a fost de doar 200.000 lei. Este mult prea puţin, pentru a descuraja abuzurile
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.