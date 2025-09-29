G4Media.ro
Festivalul Teatrelor Maghiare începe luni la Bucureşti / Toate spectacolele sunt subtitrate…

tompa gabor
Foto: Tompa Gabor / Teatrul Maghiar de Stat Cluj via Transtelex

Festivalul Teatrelor Maghiare începe luni la Bucureşti / Toate spectacolele sunt subtitrate în limba română

Adaptări după mari clasici, precum şi creaţii contemporane semnate de regizori şi dramaturgi de prim-plan vor putea fi văzute în capitală, în perioada 29 septembrie – 7 octombrie, în cadrul celei de a patra ediţii a Festivalului Teatrelor Maghiare la Bucureşti – BukFeszt, informează un comunicat UNITER, c=preluat de Agerpres.

Pe parcursul a opt zile, publicul va putea descoperi producţii ale unora dintre cele mai importante teatre maghiare din România: Teatrul Szigligeti Oradea, Teatrul de Nord Satu Mare (Trupa Harag Gyorgy), Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timişoara, Teatrul Tomcsa Sandor Odorheiu Secuiesc, Teatrul Udvarter Târgu Secuiesc.

Programul festivalului include titluri de rezonanţă şi montări de referinţă pentru actuala stagiune.

Festivalul va fi deschis cu spectacolul „Lysistrata, dragostea mea” de Matei Vişniec, regia Anca Bradu, producţie a Teatrului Szigligeti din Oradea, luni, de la ora 19:00, la Sala Liviu Ciulei a Teatrului Bulandra.

Toate spectacolele vor fi subtitrate în limba română, oferind publicului acces deplin la universul artistic al trupelor invitate.

Potrivit organizatorilor, BukFeszt 2025 consolidează tradiţia şi propune un nou pas în misiunea festivalului: promovarea dialogului intercultural, susţinerea diversităţii artistice şi aducerea la Bucureşti a celor mai relevante spectacole ale stagiunii maghiare din România.

