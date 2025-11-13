Un camion a intrat în mulțime, într-o piață din Coreea de Sud / 20 de persoane au fost rănite

Un camion uşor a intrat, joi, într-o piaţă din Coreea de Sud şi a accelerat necontrolat pe o distanţă de 150 de metri, rănind 20 de persoane, dintre care două sunt în stare de inconştienţă, au declarat oficialii serviciilor de urgenţă, potrivit Reuters, citată de News.ro.

Incidentul a avut loc într-o piaţă situată în Bucheon, la aproximativ 20 km vest de capitala Seul, a declarat un reprezentant al pompierilor într-o conferinţă de presă televizată.

Şoferul nu se afla în stare critică şi nu era sub influenţa alcoolului când a fost testat de poliţie, a declarat un oficial al poliţiei în cadrul conferinţei de presă.

Poliţia va preda vehiculul anchetatorilor pentru a încerca să identifice cauza accidentului, a declarat oficialul.