G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Dominic Fritz: Mâine, Preşedinta Maia Sandu are nevoie de fiecare vot pentru…

semnare acord politic kelemen hunor dominic fritz ilie bolojan sorin grindeanu varujan pambuccian
sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Dominic Fritz: Mâine, Preşedinta Maia Sandu are nevoie de fiecare vot pentru a ţine Moldova pe drumul european. Şi la Timişoara se poate vota. Dacă ai colegi sau cunoscuţi care pot vota mâine, spune-le că îi susţii. Fiecare vot e o declaraţie de libertate

Articole27 Sep • 32 vizualizări 1 comentariu

Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, declară că preşedinta Maia Sandu are nevoie, la alegerile parlamentare de duminică, de fiecare vot pentru a ţine Moldova pe drumul european şi precizează că şi la Timişoara se poate vota iar fiecare vot e o declaraţie de libertate, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Mâine, Moldova e la răscruce. Nu e o alegere complicată. E limpede: Europa şi libertatea sau Rusia şi frica. Dar la o răscruce nu stai pe margine şi îi laşi pe alţii să aleagă pentru tine. Când ştii că viaţa ta, viitorul copiilor tăi şi destinul ţării depind de o alegere, mergi şi alegi tu”, scrie primarul Timişoarei, pe Facebook. Dominic Fritz precizează că exact acum 5 ani, în 27 septembrie 2020, timişorenii au arătat că vot cu vot se schimbă destinul unui oraş. ”Mâine, Preşedinta Maia Sandu are nevoie de fiecare vot pentru a ţine Moldova pe drumul european. Şi la Timişoara se poate vota. (..) Uită-te pe lista de prieteni şi în agenda telefonului. Dacă ai colegi, prieteni sau cunoscuţi care pot vota mâine, spune-le că îi susţii. Fiecare vot e o declaraţie de libertate”, scrie Fritz.  

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ministrul Dragoș Pîslaru: Cetățenii Republicii Moldova au mâine șansa să voteze pentru stabilitate, prosperitate și siguranță

Articole27 Sep • 42 vizualizări
0 comentarii
Natalia Bejan, Directoare Invest Moldova
Natalia Bejan, Directoare Invest Moldova / Sursa: PRnews

INTERVIU Investitorii români și moldoveni așteaptă cu sufletul la gură rezultatul alegerilor din Republica Moldova. Natalia Bejan, directoarea Invest Moldova: „Sunt patru ani decisivi, suntem siguri că vom reuși să aderăm la Uniunea Europeană”

Articole27 Sep
0 comentarii

Alegeri în Moldova: Autorităţile iau în calcul scenarii care includ întreruperea curentului, alarme false cu bombă, atacuri cibernetice, violenţe

Articole27 Sep • 592 vizualizări
0 comentarii

1 comentariu

  1. FELICITĂRI, DOMINIC FRITZ!
    PARCURSUL EUROPEAN ÎNSEAMNĂ LIBERTATE, DEZVOLTARE, CIVILIZAȚIE ȘI UN TRAI MAI BUN!

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.