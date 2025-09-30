Nicuşor Dan, la „Timişoara Cities Summit”: Pentru că există „o competiție geopolitică între Europa și alte modele”, poate exigențele pentru aderarea de noi state la Uniunea Europeană nu ar trebui să fie atât de mari

UPDATE Ora 10.00: Președintele Nicușor Dan a afirmat, în discursul susținut la Timişoara Cities Summit, că poate exigențele pentru aderarea de noi state la Uniunea Europeană nu ar trebui să fie atât de mari, având în vedere că există „o competiție geopolitică între Europa și alte modele”.

Președintele a afirmat că nici România nu era pregătită pentru aderare în anul 2007, atunci când a a devenit membră a UE, dar a îndeplinit cerințele pe parcurs.

Nicușor Dan a adăugat că întrebarea este de ce societățile din aceste țări nu pun destulă presiune pe decidenți pentru a realiza reformele necesare aderării.

„Încă trăim din bucuria de alaltăieri după rezultatele din Republica Moldova. Evident că ne dorim o Europă în care și în nord-estul României, și în sudul României să avem țări care sunt membre ale Uniunii Europene. Credem că România are o experiență în asta. A fost un întreg proces și înainte, și după aderare, și uneori, când faci multe greșeli, devii foarte experimentat în a învăța pe alții să nu facă. Deci pentru prietenii noștri care iau parte la această reuniune și care sunt din țări care doresc ca, la un moment dat, să adere la Uniune, oricând experiența noastră și specialiștii pe care am reușit să-i facem, inclusiv în programarea fondurilor europene pre- și post-aderare, oricând puteți apela la experiența pe care am acumulat-o.

Și mai trebuie spus un lucru, e un subiect de dezbatere. Cât de sus să fie ștacheta? Pentru că dacă vrem să fim foarte direcți, acum 20 de ani, când România a încheiat procesul de aderare, cred că România nu era pregătită pentru a intra în Uniunea Europeană. Și cred că nici Bulgaria. Dar decizia de a intra a fost o decizie corectă pe care Uniunea Europeană a luat-o, și vedem azi progresele pe care, după 18 ani de la aderarea efectivă, România le-a făcut.

Deci poate că – tocmai pentru că există această competiție geopolitică între Europa și alte modele – poate că exigențele nu ar trebui să fie atât de înalte și poate că, după aderare, țări care, ca și România acum 20 de ani, n-ar fi suficient de pregătite vor putea să facă acele progrese.

Întrebarea care se pune este de ce societăți din aceste țări nu pun suficientă presiune pe decidenții politici pentru ca acest proces să se întâmple mai repede. Și poate că răspunsul la această întrebare este în interiorul Uniunii înseși.

Poate că noi nu suntem suficient de competitivi, poate că noi nu suntem suficient de flexibili economic, și poate că din cauza asta nu suntem, cum am spus, suficient de atractivi pentru țările astea, pentru ca societățile din țările lor să pună presiune pentru reformele care să le aducă în stadiul de a fi incluse în Uniune. Și asta este o temă la care trebuie fiecare dintre noi să reflectăm”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a precizat, de asemenea, că relația de putere între marile orașe europene și statele europene este dezechilibrată, pentru că marile orașe europene sunt cele care produc dezvoltarea, care aduc valoare economică și în relația cu autoritățile naționale acest fapt nu este recunoscut, iar resurse care ar face ca aceste orașe să se dezvolte și mai bine nu sunt alocate.

El a amintit că, în perioada în care a fost primar al Capitalei, a avut numeroase discuții cu autoritățile naționale și abia au fost incluse câteva tramvaie în PNRR.

Președintele Dan a spus că, de aceea, el va susține în Consiliul European un rol mai mare al asociațiilor reprezentative ale orașelor.

Nicușor Dan a mai menționat că există o solidaritate între primari: „furam unii de la alții cum să rezolvăm diverse probleme care îi preocupă pe cetățeni… cum să facem orașele noastre atractive și tot timpul tipul acesta de întâlniri e foarte util pentru ca primarii să învețe unii de la alții”.

Știrea inițială: Preşedintele Nicuşor Dan merge, marţi, la Timişoara Cities Summit, reuniune în cadrul căreia participanţii – primari şi oficiali europeni – vor discuta despre viitorul Uniunii Europene şi rolul oraşelor în extinderea ei.

„Mă bucur enorm că preşedintele României, Nicuşor Dan, a acceptat invitaţia Timişoarei de a participa la Timişoara Cities Summit. Vom avea aici primari, ambasadori şi lideri din 15 ţări europene – membre ale UE şi ţări candidate, pentru a discuta despre viitorul Uniunii Europene şi rolul oraşelor în extinderea ei. E o mare mândrie că Timişoara devine locul unde Europa îşi pune întrebările importante despre prezent şi viitor”, a anunţat, pe Facebook, primarul Dominic Fritz.

Potrivit organizatorilor, la dezbateri vor veni primari ai unor capitale europene, oficiali ai instituţiilor europene, ambasadori, politicieni şi analişti.

În prima parte a summitului, primarii vor participa la sesiuni de dezbateri pe teme precum extinderea Uniunii Europene, securitatea continentală, Green Deal-ul european şi finanţarea directă a oraşelor. Summitul se va încheia cu semnarea unei declaraţii comune a primarilor din UE şi ţările candidate prin care urmează să se sublinieze rolul esenţial al oraşelor în procesul de extindere.

Printre primarii care au confirmat prezenţa sunt Vassil Terziev (Sofia, Bulgaria), Gergely Karacsony (Budapesta, Ungaria), Tomislav Tomasevic (Zagreb, Croaţia), Andriy Sadovyi (Lviv, Ucraina), Roman Klichuk (Cernăuţi, Ucraina), Nicolae Dandiş (Cahul, Moldova), Dusan Raicevic (Bar, Muntenegru), Ivan Gulam (Pirovac, Croaţia).

Ulterior, la Cinema Timiş, va avea loc conferinţa publică „Europe at a Crossroads – Security, Prosperity, and Our Common Future”. La conferinţă au confirmat prezenţa Anitta Hipper, purtătorul de cuvânt al UE pentru Afaceri Externe şi Securitate, Katalin Cseh, membră a Parlamentului Ungariei, Lyudmyla Tautiieva, consultant în politici publice din Ucraina, jurnalistul John Kampfner.