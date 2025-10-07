Dacă Trump convinge China să renunțe la forța militară împotriva Taiwanului, merită Nobelul pentru pace, afirmă președintele Taiwanului

Președintele SUA, Donald Trump, ar trebui să primească premiul Nobel pentru pace dacă reușește să-l convingă pe președintele chinez Xi Jinping să renunțe la utilizarea forței militare împotriva Taiwanului, a declarat președintele Lai Ching-te într-un interviu acordat unei emisiuni radio conservatoare din SUA și unui podcast, scrie Reuters.

Washingtonul este cel mai important susținător internațional al Taiwanului, revendicat de China, în ciuda absenței unor relații oficiale, dar de când Trump a preluat funcția în acest an, el nu a anunțat nicio nouă vânzare de arme către insulă.

Trump urmează să se întâlnească cu Xi în această lună, iar unii experți în politică externă și oameni din Taiwan sunt îngrijorați că el ar putea să nu fie la fel de angajat ca președinții americani din trecut în apărarea insulei și ar putea oferi concesii Beijingului pentru a obține un acord comercial important.

Lai, vorbind săptămâna aceasta la emisiunea „The Clay Travis and Buck Sexton Show”, difuzată de peste 400 de posturi de radio, s-a referit la comentariile făcute de Trump în august, în care acesta a spus că Xi i-a spus că China nu va invada Taiwanul cât timp el va fi președinte al SUA.

China, care consideră insula ca fiind doar una dintre provinciile sale, nu a renunțat niciodată la utilizarea forței pentru a aduce Taiwanul sub controlul său și trimite în mod regulat forțe militare în apele și spațiul aerian din jurul insulei.

„Sperăm să continuăm să beneficiem de sprijinul președintelui Trump. Dacă președintele Trump l-ar convinge pe Xi Jinping să renunțe definitiv la orice agresiune militară împotriva Taiwanului, președintele Trump ar fi, fără îndoială, laureat al Premiului Nobel pentru Pace”, a declarat Lai.

Trump a declarat că merită distincția acordată celor patru predecesori ai săi de la Casa Albă. Premiul din acest an va fi anunțat vineri în Norvegia.

Întrebat ce i-ar spune lui Trump dacă s-ar întâlni, Lai a răspuns că i-ar recomanda să acorde atenție acțiunilor lui Xi.

„I-aș recomanda să acorde o atenție specială faptului că Xi Jinping nu numai că desfășoară exerciții militare la scară din ce în ce mai mare în Strâmtoarea Taiwan, dar și extinde forțele militare în Marea Chinei de Est și Marea Chinei de Sud”, a declarat Lai, potrivit unei transcrieri a declarațiilor sale publicate marți de biroul prezidențial.

Având în vedere lipsa relațiilor oficiale, liderii taiwanezi nu vorbesc direct cu președinții SUA și nu se întâlnesc cu aceștia.

Întrebată despre declarațiile lui Lai, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a spus că președintele „merită de multe ori Premiul Nobel pentru Pace”.

„Implicarea sa directă în conflicte majore, folosind instrumentele puterii militare americane și piața noastră de consum superioară, a adus pacea în războaie care durau de zeci de ani în întreaga lume”, a spus ea. „Moștenirea președintelui este deja consolidată ca pe cea a unui pacificator-șef, dar, așa cum a spus el, nu îi pasă de recunoaștere, ci doar de salvarea de vieți omenești”.

La câteva ore după publicarea transcrierii interviului, ministerul apărării din Taiwan a raportat o „patrulă comună de pregătire pentru luptă” în jurul insulei, formată din 23 de avioane militare și drone chinezești, împreună cu nave de război chinezești.

Lai a spus că activitățile militare din ce în ce mai intense ale Chinei, tot mai departe de propriile sale țărmuri, nu reprezintă o provocare doar pentru Taiwan.

„Provocarea depășește simpla anexare a Taiwanului. Odată ce Taiwanul va fi anexat, China va câștiga o forță mai mare pentru a concura cu Statele Unite pe scena internațională, subminând ordinea internațională bazată pe norme”, a spus el.

„În cele din urmă, acest lucru va avea un impact și asupra intereselor naționale ale Statelor Unite. Prin urmare, sper că președintele Trump va continua să susțină pacea și stabilitatea în Indo-Pacific.”

Ministerul de Externe al Chinei nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Taiwanul, împreună cu principalii aliați occidentali, a depus eforturi pentru a răspunde preocupărilor Washingtonului cu privire la faptul că nu cheltuiește suficient pentru propria apărare – Lai a stabilit un obiectiv de 5% din produsul intern brut până în 2030.

„Le voi spune că Taiwanul este absolut hotărât să-și protejeze securitatea națională”, a declarat Lai în cadrul emisiunii, când a fost întrebat cum va arăta Statelor Unite hotărârea insulei.

Marți, John Noh, nominalizat pentru funcția de înalt oficial al Pentagonului pentru Indo-Pacific, a declarat în cadrul unei audieri în Senat că îl susține cu tărie pe Trump în afirmația că Taiwanul ar trebui să cheltuiască până la 10% din PIB-ul său pentru apărare și că Taipei are multe lucruri de făcut pentru a se pregăti urgent pentru un potențial scenariu de invazie.

Statele Unite sunt obligate prin lege să furnizeze Taiwanului mijloacele necesare pentru a se apăra, dar au adoptat de mult timp o politică de „ambiguitate strategică”, fără a clarifica dacă vor răspunde militar la un atac chinez asupra insulei.

Lai respinge pretențiile de suveranitate ale Beijingului, afirmând că numai populația insulei poate decide viitorul său. China îl numește pe Lai „separatist” și i-a respins în repetate rânduri ofertele de negocieri.

Analiștii spun că Beijingul ar dori în mod special ca administrația Trump să declare în mod explicit că se opune independenței Taiwanului, în loc să spună, așa cum a făcut administrația Biden, că nu o susține.

Departamentul de Stat al SUA afirmă că poziția SUA față de Taiwan nu s-a schimbat și că Washingtonul se opune oricăror modificări unilaterale ale status quo-ului din partea oricăreia dintre părți.