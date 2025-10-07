G4Media.ro
Anchetă la Liceul Tehnologic „Dumitru Dumitrescu” din Buftea, după ce un elev…

Sursa Foto: Captură TV

Anchetă la Liceul Tehnologic „Dumitru Dumitrescu” din Buftea, după ce un elev a pulverizat spray lacrimogen pe holurile unității de învățământ / Trei elevi şi două cadre didactice au primit îngrijiri medicale

Trei elevi, cu vârste cuprinse între 15 şi 16 ani, precum şi două cadre didactice de la Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” din Buftea au avut nevoie de îngrijiri medicale, marţi, după ce un elev a pulverizat spray lacrimogen pe holurile unităţii. Poliţia a demarat o anchetă, transmite News.ro.

”La data de 07 octombrie a.c., în jurul orei 10:00, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Buftea au fost sesizaţi prin apel S.N.U.A.U. 112 de către o persoană cu privire la faptul că, în cadrul unui unităţi de învăţământ, din oraşul Buftea, persoane necunoscute ar fi pulverizat cu spray lacrimogen, în incinta unităţii,  afectând mai multe persoane”, a transmis, marţi, IPJ Ilfov.

Poliţiştii Poliţiei Oraşului Buftea au constatat că un tânăr de 18 ani, elev în cadrul unităţii de învăţământ, ar fi pulverizat cu spray lacrimogen, afectând persoanele aflate la acel moment în proximitate.

În urma evenimentului, au primit îngrijiri medicale 3 elevi, cu vârste cuprinse între 15 şi 16 ani, precum şi 2 cadre didactice, de 52 şi 56 de ani.

Poliţiştii continuă cercetările cu privire la circumstanţele şi împrejurările în care a avut loc evenimentul, pentru luarea măsurilor legale care se impun.

Potrivit postărilor de pe Facebook, incidentul a avut loc la Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” din Buftea.

