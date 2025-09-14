Von der Leyen, mesaj pe X: „Suntem solidari cu România” / „Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian românesc reprezintă, din nou, o încălcare flagrantă a suveranităţii UE”

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis, dumincă, un mesaj de solidaritate cu România, după ce spaţiul aerian al ţării a fost încălcat de o dronă rusească.

În postarea sa pe X, oficialul european a declarat: „Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian românesc reprezintă, din nou, o încălcare flagrantă a suveranităţii UE şi o ameninţare serioasă la adresa securităţii regionale.

Lucrăm îndeaproape cu România şi cu toate statele membre pentru a proteja teritoriul Uniunii Europene.”

Ea încheie în limba română: „Suntem solidari cu România”

Russia’s incursion into Romanian airspace is once again a blatant violation of EU sovereignty and a serious threat to regional security. We are working closely with Romania and all Member States to protect the EU territory. Suntem solidari cu România. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 14, 2025

Context

Postarea vine în contextul tensiunilor regionale, după incidentele recente cu drone ruseşti în spaţiul aerian al României şi Poloniei, state membre NATO și UE.

Sâmbătă, 13 septembrie 2025, o dronă rusească de tip Geran a pătruns în spațiul aerian al României, în zona de nord a Dobrogei, provocând reacția imediată a Forțelor Aeriene Române. Două avioane F-16 au interceptat drona, având contact vizual și radar intermitent pe durata a aproximativ 50 de minute. Piloții au fost autorizați să doboare ținta, dar au decis să nu deschidă focul, evaluând riscurile colaterale. În sprijinul României, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Germaniei au monitorizat zona până la ora 21:30.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că decizia de a nu distruge drona a fost una de responsabilitate profesională. El a precizat că România are cadrul legal necesar pentru a doborî dronele fără pilot prin Legea nr. 73/2025 și un ordin de ministru care permite comandantului desemnat al Comandamentului Forțelor Întrunite să ia această decizie. Totuși, pentru avioanele cu pilot care intră ilegal, normele legale complete se află încă pe masa CSAT pentru aprobare.

Raportul MApN califică incidentul drept „acțiuni iresponsabile ale Federației Ruse” și o „provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre”. Ministerul subliniază că România rămâne ferm angajată în protejarea spațiului aerian național și în colaborarea cu NATO și aliații europeni pentru descurajarea unor incidente similare.