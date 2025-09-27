Germania intenționează să permită armatei să doboare drone pe teritoriul național / Berlinul ia măsuri pentru a înăspri legislația privind securitatea aviației

Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a anunțat sâmbătă planurile de revizuire a legii privind securitatea aviației din țară, pentru a acorda forțelor armate un rol oficial în apărarea împotriva dronelor, inclusiv autoritatea de a doborî aeronavele ostile, relatează Politico.

Vorbind la Berlin, Dobrindt a descris creșterea recentă a incursiunilor dronelor în Germania și țările vecine ca parte a unei „amenințări hibride constante”, care variază de la mici quadcopteruri comerciale la roiuri coordonate.

„Ne confruntăm cu o cursă a înarmării – între amenințările reprezentate de drone și apărarea împotriva dronelor”, a declarat Dobrindt. „Este o cursă pe care nu ne putem permite să o pierdem.”

Măsura legislativă vine pe fondul unei serii de incursiuni ale dronelor în Danemarca și nordul Germaniei, care au intensificat îngrijorările legate de securitate și spionaj. În Danemarca, mai multe aeroporturi și instalații militare au raportat apariția dronelor în ultimele zile. Aeroportul principal din Copenhaga a fost închis timp de câteva ore la începutul acestei săptămâni, după ce drone de mari dimensiuni au fost observate zburând în spațiul aerian restricționat.

Propunerea lui Dobrindt are două piloni. În primul rând, ministrul a declarat că va înființa un centru național de apărare împotriva dronelor pentru a reuni resursele poliției federale, poliției statale, biroului federal de criminalistică și forțelor armate germane, sau Bundeswehr.

Centrul va reuni bugetele, va promova proiecte de cercetare și va coordona noi tehnologii de interceptare — de la sisteme de bruiaj și preluare a controlului până la contramăsuri de tip „dronă contra dronă”.

În al doilea rând, guvernul va modifica Legea germană privind securitatea aeriană, care datează din 2005. Noua legislație va permite în mod explicit Bundeswehr-ului să intervină în cadrul asistenței militare acordate autorităților civile atunci când capacitatea poliției este insuficientă.

„Aceasta include, desigur, și opțiunea de a doborî drone”, a subliniat Dobrindt.

Cadrul actual al Germaniei permite doar utilizarea limitată de către poliție a sistemelor de bruiaj sau de rețea, lăsând lacune în fața dronelor mai mari sau militarizate. Extinderea puterilor militare în spațiul aerian intern ridică însă probleme juridice. Conform Constituției Germaniei, Bundeswehr nu poate îndeplini sarcini de securitate internă de rutină, fiind permisă desfășurarea sa pe teritoriul național numai în cazuri strict definite de ajutor în caz de catastrofe, atunci când autoritățile civile solicită în mod oficial sprijinul său. „În ciuda acestui fapt, amendamentele urmează să fie prezentate parlamentului în această toamnă”, a declarat Dobrindt.