Congresmanul Turner: Incursiunile dronelor în spaţiul aerian al României demonstrează o ameninţare clară la adresa NATO şi a stabilităţii regiunii

Recentele provocări ale Rusiei, inclusiv incursiunile dronelor în spaţiul aerian al Poloniei şi României şi încălcările spaţiului aerian estonian de către avioane de vânătoare, demonstrează o ameninţare clară şi prezentă la adresa NATO şi a stabilităţii regiunii, a declarat congresmanul american Michael Turner, conform paginii sale de internet, transmite Agerpres.

Michael Turner a condus o delegaţie republicano-democrată a Congresului în Ucraina, Polonia şi Germania, unde a primit informări şi rapoarte la faţa locului privind impactul devastator al războiului Rusiei asupra Ucrainei şi implicaţiile sale mai largi pentru NATO şi securitatea europeană.

La întoarcerea din această călătorie, el i-a cerut preşedintelui Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, să includă pe agenda plenului Camerei Legea privind sancţionarea Rusiei din 2025 (H.R. 2548), pentru examinare imediată.

Necesitatea adoptării acestei legi nu poate fi supraestimată, având în vedere recentele provocări din partea Rusiei, inclusiv incursiunea unor drone în spaţiul aerian al Poloniei şi României şi încălcarea spaţiului aerian estonian de către avioane de vânătoare, care reprezintă o ameninţare clară şi reală pentru NATO şi pentru stabilitatea din regiune, a subliniat Turner la 24 septembrie.

„Tocmai m-am întors din Ucraina şi vă scriu pentru a solicita în mod clar examinarea imediată în Cameră a proiectului de lege H.R. 2548, Legea privind sancţiunile împotriva Rusiei din 2025. Adoptarea acestei legi nu numai că va consolida unitatea celor două partide, dar va asigura şi forţa juridică şi claritatea strategică necesare pentru a susţine politica preşedintelui şi pentru a se asigura că Statele Unite îşi demonstrează puterea în confruntarea cu războiul ilegal al Rusiei”, a declarat congresmanul Michael Turner, reprezentant al districtului 10 din statul Ohio.

H.R. 2548 este un proiect de lege complex, menit să riposteze direct la agresiunea rusă prin introducerea de sancţiuni economice şi financiare severe împotriva oficialilor ruşi, oligarhilor, instituţiilor statului şi celor care finanţează războiul ilegal al preşedintelui rus, Vladimir Putin.

Legislaţia prevede, de asemenea, tarife şi sancţiuni comerciale severe, cum ar fi interzicerea importului de uraniu şi resurse energetice din Rusia, precum şi competenţa de a impune sancţiuni orice partener comercial care încearcă să slăbească sau să eludeze aceste sancţiuni. În plus, proiectul de lege conţine măsuri de declanşare automată, care asigură o reacţie rapidă la orice acţiuni ostile ulterioare ale Rusiei, inclusiv refuzul negocierilor de pace, încălcarea acordurilor sau noi invazii.

Preşedintele Donald Trump este un susţinător fervent al intensificării presiunii economice asupra Rusiei pentru a pune capăt invaziei acesteia în Ucraina. El subliniază că sancţiunile impuse de SUA şi aliaţii săi sunt esenţiale pentru a-l constrânge pe Putin să negocieze şi promite să furnizeze Ucrainei sisteme de rachete Patriot fabricate în SUA, finanţate de NATO şi UE, pentru a-i consolida apărarea. Preşedintele Trump continuă să colaboreze strâns cu partenerii din NATO şi UE pentru a promova o strategie coordonată de sancţiuni menită să submineze exporturile ruseşti de petrol şi finanţarea războiului.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat această abordare, subliniind importanţa unei presiuni economice necruţătoare din partea aliaţilor pentru a înfrânge intransigenţa Moscovei.