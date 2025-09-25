Ţările UE vor examina vineri posibilitatea edificării unui „zid anti-drone” pentru protejarea blocului comunitar

Ţările membre ale Uniunii Europene vor dezbate vineri, pentru prima oară, propuneri privind edificarea unui „zid” de apărare a blocului comunitar împotriva dronelor, elaborate în viteză după mai multe incursiuni aeriene ale Rusiei, relatează AFP, conform Agerpres.

Survolul dronelor deasupra aeroporturilor din Danemarca pune de asemenea presiune pe „Bătrânul continent”, notează agenţia de presă citată.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a evocat ideea unui „zid de drone” european pentru prima oară într-un discurs rostit la jumătatea lunii septembrie.

„Nu este o ambiţie abstractă.Este fundamentul unei apărări credibile”, a pledat ea, la câteva ore după incursiunea a peste 20 de drone ruseşti în spaţiul aerian al Poloniei.

Şefa executivului european s-a pronunţat în favoarea unei „capacităţi europene dezvoltate, desfăşurate şi întreţinute în comun, capabilă să reacţioneze în timp real”.

Comisarul responsabil de problemele de apărare, Andrius Kubilius, va încerca să aprofundeze aceste propuneri, într-o videoconferinţă vineri, împreună cu reprezentanţi din aproximativ zece state membre ale UE.

Aceste ţări sunt în mare parte vecine cu Rusia, iar Danemarca a fost adăugată pe listă după survolurile repetate ale unor drone de origine necunoscută.

Ucraina, care a dezvoltat o serie de mijloace pentru detectarea şi doborârea dronelor ruseşti la costuri reduse, va fi participa de asemenea.

Oficialii europeni, întrebaţi despre ce formă va lua acest „zid”, recunosc că detaliile legate de respectiva iniţiativă sunt încă foarte vagi.

Potrivit acestora, primele etape ar trebui posibil să rezide în instalarea unui număr mai mare de senzori de-a lungul frontierei extinse pe care UE o are cu Rusia.

Dezvoltarea unui sistem integrat capabil să doboare drone ar lua probabil mult mai mult timp, adaugă ei.

Reacţia NATO la incursiunea dronelor ruseşti în Polonia a scos în evidenţă lacunele arsenalului Alianţei în faţa acestei ameninţări.

Pentru a doborî aceste peste 20 de drone, Alianţa Nord-Atlantică a trebuit să desfăşoare rachete costisitoare.

Acest „zid al dronelor” se înscrie într-un efort mai amplu al Europei de a-şi consolida capacităţile de apărare împotriva ameninţării ruseşti.

Toate aceste iniţiative vor fi examinate în cadrul summitului şefilor de stat din UE, preconizat pentru săptămâna viitoare la Copenhaga.