Afganistanul acuză Pakistanul de atacuri aeriene la frontieră şi-l convoacă pe ambasadorul…

Afganistanul acuză Pakistanul de atacuri aeriene la frontieră şi-l convoacă pe ambasadorul pakistanez

Guvernul taliban din Afganistan anunţă joi că l-a convocat pe ambasadrul Pakistanului şi acuză această ţară vecină de uciderea a trei persoane în atacuri aeriene în zone de frontieră, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Ministerul afgan de Externe anunţă într-un comunicat că l-a convocat pe ambasadorul paistanez Obaid ur Rehman Nizamani ”ca răspuns la atacuri ale armatei pakistaneze în provinciile afgane Nangarhar şi Khost, în care trei civili au căzut martiri şi şapte au fost răniţi”.

Ministerul denunţă ”o încălcare flagrantă a  integrităţii teritoriale a Afganistanului şi o provocare”.

Islamabadul nu a răspuns imediat acestor acuzaţii.

Trei copii au fost ucşi într-un atac pakistanez, miercuri seara, în districtul Spira, potrivit unui purtător de cuvânt al provinciei Khost (est), Mustaghfar Gurbaz.

”O dronă pakistaneză a lansat două racehete” împotriva unei case, pe care a distrus-o, tot miercuri seara, în regiunea de frontieră Nangarhar, situată mai la nord, a anunţat adjunctul guvernatorului, Azizullah Moustapha.

La faţa locului, în districtul Shinwari, un corespondent AFP a văzut locuitori şi talibani trecând în revistă ceea ce a mai rămas dintr-o casă, a cărei acoperiş s-a surpat.

Pakistanul nu este implicat în aceste atacuri, au declarat AFP, sub protecţia anonimatului, doi oficiali din cadrul securităţii pakistaneze.

Kabulul şi Islamabadul, care întreţin de mult timp relaţii tensionate, şi-au ridicat recent relaţiile diplomatice la nivel de ambasadori în ambele capitale.

Însă relaţiile lor se poticnesc frecvent din cauza problemelor de securitate, mai ales după întoarcerea la putere a talibanilor în august 2021.

Pakistanul acuză grupări armate ale talibanilor pakistanezi de faptul că desfăşoară atacuri planificate de pe teritoriul afgan, la o frontieră poroasă, acuzaţii dezminţite de către Guvernul taliban.

În decembrie, atacuri pakistaneze în provincia Paktika (sud-est) s-au soldat cu 46 de morţi – majoritatea copii şi femei -, potrivit autorităţilor talibane.

ONU anunţa că deţinea ”infomraţii credibile” în acest sens şi a cerut o anchetă. Islamabdul anunţa că vizează ”grupări teroriste”.

