Unul dintre cei mai vechi dinozauri din lume descoperit în Argentina / A trăit în urmă cu aproximativ 230 de milioane de ani

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Oamenii de ştiinţă argentinieni au descoperit în Anzi scheletul aproape complet al unei noi specii de dinozaur care a trăit în urmă cu aproximativ 230 de milioane de ani, fiind unul dintre cele mai vechi din lume, a anunţat miercuri institutul Conicet, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Scheletul acestei specii cu gât lung, numită „Huayracursor jaguensis”, a fost descoperit la 3.000 de metri altitudine în provincia argentiniană La Rioja (nord-vest), de o echipă paleontologică a Conicet, institutul public de cercetare argentinian.

Descoperirea a fost publicată în revista de specialitate Nature.

Specia a trăit la sfârşitul Triasului, perioada geologică în care au apărut primii dinozauri şi strămoşii mamiferelor, au indicat cercetătorii într-un comunicat.

„Estimăm că Huayracursor are între 230 şi 225 de milioane de ani, ceea ce îl face unul dintre cei mai vechi dinozauri din lume”, a explicat Agustin Martinelli, unul dintre autorii articolului.

Dacă specia descoperită face parte dintr-o linie de dinozauri erbivori care include giganţii cu gât lung, cercetătorii precizează că un individ adult măsura aproximativ doi metri şi cântărea aproximativ 18 kilograme.

Scheletul descoperit este format dintr-o parte a craniului, o coloană vertebrală completă până la coadă şi membrele anterioare şi posterioare aproape întregi.

Autorii articolului estimează că această fosilă va deveni o referinţă pentru studiul evoluţiei dinozaurilor, datorită caracterului său aproape complet.