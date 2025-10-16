Autoritățile din Bulgaria și România au analizat acțiuni comune împotriva construirii unui incinerator pentru deșeuri medicale la Giurgiu

Deputați și reprezentanți ai autorităților locale și instituțiilor responsabile din Bulgaria și România au discutat, la Ruse, posibilități de a împiedica proiectul de construire a unui incinerator pentru deșeuri medicale, la Giurgiu. La întâlnirea de lucru a participat și ambasadorul Bulgariei în România, Radko Vlaikov, care a declarat că subiectul a fost adus la cunoștință și colegilor săi, ambasadori ai țărilor membre ale UE la București, în cadrul unei întâlniri cu secretarul de stat din cabinetul prim-ministrului României responsabil cu problemele energetice.

Vlaikov și-a exprimat disponibilitatea de a coopera pentru inițiative interguvernamentale și interparlamentare pe această temă. Principalele preocupări sunt legate de potențialul impact asupra sănătății locuitorilor din cele două orașe a incineratorului care urmează să fie construit în zona fostului combinat chimic Verachim.

Proiectul de investiție a provocat deja multiple proteste ale cetățenilor și instituțiilor din Ruse și Giurgiu. Primarul din Ruse, Pencio Milkov, a amintit că a trimis un aviz negativ pe această temă ministrului român al mediului, în 2023. Recent însă, a fost emisă o decizie judecătorească de anulare a actului autorității locale din Giurgiu și care acordă permisiunea de construire a incineratorului.

Primarul din Giurgiu, Adrian Anghelescu, a menționat că până în 2023, legile din România nu ar fi permis acest lucru, dar atunci a fost eliminată cerința ca astfel de instalații să fie construite la o anumită distanță față de localități. „Trebuie mai întâi ca eu și dl. Anghelescu să avem întâlniri cu reprezentanți ai ministerelor din România, deoarece este necesară o modificare a actului normativ”, a subliniat Milkov.

Ulterior, va fi organizată o ședință comună a consiliilor locale din cele două orașe vecine, precum și întâlniri cu comisiile comune formate între acestea și deputați. Pencio Milkov a adăugat că mai există proceduri înainte de eventuala construire a incineratorului, ceea ce oferă timp pentru modificarea necesară a actului normativ.

„Este o problemă de sănătate pentru cetățenii noștri și de aceea toți suntem împotriva construirii acestui incinerator lângă Giurgiu, lângă Ruse sau oriunde în apropiere. Locuitorii din Giurgiu și Ruse au experiența tristă a consecințelor asupra sănătății cauzate de poluarea combinatului Verachim în anii ’80. De aceea, și în consiliul nostru local am votat ca un astfel de combinat să fie la cel puțin 1.000 de metri de Giurgiu.

Practic, un astfel de teren nu există și proiectul ar fi nerealizabil, dar decizia a fost contestată”, a declarat primarul din Giurgiu. Acesta a adăugat că nu are încredere în evaluările preliminare publicate, care susțin că incineratorul nu va afecta mediul și sănătatea locuitorilor din zonă. Anghelescu a declarat că, dacă se va da undă verde pentru construirea acestui incinerator, va demisiona din funcția de primar al Giurgiului. (www.bta.bg – 15 octombrie, potrivit Rador Radio România.

