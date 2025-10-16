Messi, în centrul unui scandal – Luxoasa sa vilă din Ibiza, la un pas să fie demolată

Vila din Ibiza în care Lionel Messi a investit aproximativ 11 milioane de euro este amenințată cu demolarea, informează presa spaniolă, citată prin intermediul Gazzetta dello Sport. Construcția ultra-luxoasă a fost cumpărată în 2022 și este situată în zona exclusivistă Sant Josep de Sa Talaia.

Conform Diario de Ibiza și La Vanguardia, respectiva vilă a lui Messi se află în centrul unui litigiu complex privind încălcarea reglementărilor urbanistice.

Proprietatea lui Messi se întinde pe 16.000 de metri pătrați de teren și are o vilă principală de aproximativ 500 de metri pătrați.

Casa a fost descrisă de presa iberică drept: „o bucată de paradis”.

Conform surselor citate, există un litigiu în desfășurare, iar casa ar fi fost construită pe un teren protejat de mediu, ceea ce încalcă planul de urbanism al insulei.

Conform actelor citate de El Confidencial, vila este considerată un „activ toxic”, ceea ce se traduce prin faptul că nu poate fi vândută sau închiriată până la clarificarea statutului său legal.

În plus, lipsește autorizația de finalizare a lucrărilor și certificatul de habitabilitate, iar mai multe extensii au fost realizate fără permisiune.

În aceste condiții, autoritățile locale au emis un ordin de demolare parțială: Messi ar fi fost nevoit să dărâme deja un garaj și o parte din subsol.

Există riscul ca întreaga construcție să fie afectată dacă situația nu este reglementată în instanță.

Întreaga situația a devenit și mai tensionată în luna august a anului trecut, atunci când activiștii de mediu din grupul Futuro Vegetal au atacat proprietatea: au aruncat cu vopsea roșie și neagră pe ziduri.

„Casa lui Messi simbolizează privilegiul și nesupunerea celor bogați în fața legii”, au transmis activiștii într-un comunicat citat de El Mundo.

Un lucru e cert: la aproape trei ani de la achiziție, întreaga investiție a lui Messi din Ibiza s-a transformat pas cu pas într-un coșmar imobiliar.

Locuința de lux nu poate fi locuită, nu produce niciun venit și în plus rămâne și sub incidența unui litigiu care s-ar putea întinde pe durata anilor de zile.

Spain has launched an investigation into Lionel Messi. Reason: his €11 million villa in Ibiza is allegedly in violation of building regulations. pic.twitter.com/GxuGWUrdQg — Catenaccio Sports (@CatenaccioSPRT) October 15, 2025