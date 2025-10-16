Tunelurile feroviare între Racoş şi Homorod şi Racoş-Ormeniş, pe tronsonul Apaţa-Caţa, ar putea fi gata în decembrie 2026

Finalizarea celor patru tuneluri între Racoş şi Homorod, respectiv Racoş şi Ormeniş, pe subsecţiunea 2 Apaţa – Caţa a tronsonului de cale ferată Braşov – Sighişoara, este estimată pentru decembrie 2026, a anunţat, joi, constructorul Aktor, printr-un comunicat, transmite Agerpres.

„Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Constantin Şerban, şi directorul general al CFR SA, Ion Simu-Alexandru, au vizitat miercuri, 15 octombrie, portalul de la Homorod din cadrul Subsecţiunii 2, unde au putut vedea progresul TBM-urilor Alexandra şi Konstantina, care forează două tuneluri gemene cu o lungime de 5,1 km fiecare, între Racoş şi Homorod. Alături de acestea, alte două ‘cârtiţe’, Eleni şi Varvara, forează alte două tuneluri gemene, cu o lungime de 6,9 km fiecare, între Racoş şi Ormeniş. Cele mai mari TBM-uri existente în România au depăşit pragul de 5.100 de metri de tunel forat, cel mai avansat fiind TBM 1 (Eleni) cu peste 2.500 de metri executaţi. Cu o viteză medie de aproximativ 10 metri pe zi, finalizarea celor patru tuneluri este estimată pentru decembrie 2026”, se arată în comunicat.

În cadrul vizitei, oficialii au discutat cu echipa de proiect despre lucrările în curs, etapele următoare de execuţie şi măsurile implementate pentru menţinerea celor mai înalte standarde de calitate. Ministrul Ciprian Şerban a subliniat importanţa strategică a acestui tronson, care va permite finalizarea unuia dintre cele mai dificile segmente de infrastructură feroviară din ţară, şi a evidenţiat necesitatea unei cooperări continue între constructor, consultant şi beneficiar pentru atingerea tuturor obiectivelor.

Totodată, ministrul a apreciat nivelul de mobilizare din teren şi utilizarea tehnologiilor moderne, inclusiv a celor patru echipamente TBM care lucrează simultan, o premieră în proiectele feroviare din ţară.

Subsecţiunea 2 Apaţa – Caţa face parte din proiectul de reabilitare a liniei de cale ferată Braşov-Simeria, parte a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţie cu viteza maximă de 160 km/h, tronson Braşov-Sighişoara. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană, iar contractul a fost semnat de CFR SA cu asocierea RailWorks (Aktor SA – Alstom Transport SA – Compania Arcada).

Aktor România este cea mai mare subsidiară de construcţii a grupului Aktor, prezentă în ţară de peste 20 de ani. Compania a finalizat şase proiecte majore şi are încă şapte în derulare. Dintre acestea, reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria (tronsonul Coşlariu – Sighişoara – sub-tronsoanele: 1 Braşov – Apaţa şi 3 Caţa – Sighişoara şi subtronsonul 2 Apaţa – Caţa) implică modernizarea unei părţi vitale a Coridorul IV paneuropean pentru călătorii cu trenul de mare viteză.

Cel mai recent proiect finalizat este segmentul de aproape 18 km de autostradă A0 Sud lot 3, care a contribuit decisiv la fluidizarea conexiunilor de tranzit între vestul şi estul ţării, prin legătura directă între A1 şi A2. Darea în trafic a lotului 3 permite ocolirea completă a Capitalei pe ruta sudică, reducând timpul de deplasare pe această axă şi contribuind la îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele urbane adiacente.