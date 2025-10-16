Zăpadă de peste jumătate de metru pe Vârful Omu / Sunt posibile avalanşe în munţii Făgăraş şi Bucegi

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Cel mai mare strat de zăpadă măsurat de meteorologi la staţiile montame din ţară este de peste jumătate de metru la Vârful Omu, urmat de cel de la Bâlea Lac (32 cm) şi Vârful Ţarcu (12 cm), iar la altitudine mai mare de 2.000 de metri, în munţii Făgăraş şi Bucegi, sunt prognozate avalanşe de mici dimensiuni, informează Buletinul nivometeorologic transmis de Administraţia Naţională de Meteorologie, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În munţii Făgăraş şi Bucegi, „la peste 2000 m stratul de zăpadă măsoară 20…50 cm, cu acumulări mai mari în zonele adăpostite. Zăpada este umezită, iar la suprafaţă se formează cruste de gheaţă noaptea. În intervalul 17-18 octombrie se vor mai depune 5…10 cm de zăpadă peste stratul deja existent, care va fi îngheţat. În aceste condiţii se pot declanşa avalanşe de dimensiuni mici, prin alunecarea noului strat peste cel vechi. Temperaturile diurne uşor pozitive din 17 şi 20 octombrie vor umezi zăpada de la suprafaţă, ceea ce poate favoriza declanşarea de curgeri şi avalanşe mici de topire. În cursul nopţilor şi al dimineţilor, la suprafaţa stratului se vor forma cruste de gheaţă”, se arată în Buletinul nivometeorologic.

Potrivit sursei citate, „vremea va fi mai rece decât normalul termic al perioadei”, iar temperatura minimă poate coborî la minus 8 grade, în zona de munte. AGERPRES / (AS – autor: Isabela Paulescu, editor: Marius Frăţilă)