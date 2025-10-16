G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Zăpadă de peste jumătate de metru pe Vârful Omu / Sunt posibile…

Peisaj de munte în România, zona Munteniei.
Peisaj de munte / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro

Zăpadă de peste jumătate de metru pe Vârful Omu / Sunt posibile avalanşe în munţii Făgăraş şi Bucegi

Articole16 Oct 0 comentarii

Cel mai mare strat de zăpadă măsurat de meteorologi la staţiile montame din ţară este de peste jumătate de metru la Vârful Omu, urmat de cel de la Bâlea Lac (32 cm) şi Vârful Ţarcu (12 cm), iar la altitudine mai mare de 2.000 de metri, în munţii Făgăraş şi Bucegi, sunt prognozate avalanşe de mici dimensiuni, informează Buletinul nivometeorologic transmis de Administraţia Naţională de Meteorologie, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În munţii Făgăraş şi Bucegi, „la peste 2000 m stratul de zăpadă măsoară 20…50 cm, cu acumulări mai mari în zonele adăpostite. Zăpada este umezită, iar la suprafaţă se formează cruste de gheaţă noaptea. În intervalul 17-18 octombrie se vor mai depune 5…10 cm de zăpadă peste stratul deja existent, care va fi îngheţat. În aceste condiţii se pot declanşa avalanşe de dimensiuni mici, prin alunecarea noului strat peste cel vechi. Temperaturile diurne uşor pozitive din 17 şi 20 octombrie vor umezi zăpada de la suprafaţă, ceea ce poate favoriza declanşarea de curgeri şi avalanşe mici de topire. În cursul nopţilor şi al dimineţilor, la suprafaţa stratului se vor forma cruste de gheaţă”, se arată în Buletinul nivometeorologic.

Potrivit sursei citate, „vremea va fi mai rece decât normalul termic al perioadei”, iar temperatura minimă poate coborî la minus 8 grade, în zona de munte. AGERPRES / (AS – autor: Isabela Paulescu, editor: Marius Frăţilă)

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Zăpadă de aproape 30 de cm la Bâlea Lac / Avalanşe mici la peste 2.000 de metri în Munţii Făgăraş

Articole8 Oct • 361 vizualizări
0 comentarii

Drumurile de acces în Parcul Naţional Retezat, blocate pe alocuri de arborii căzuţi din cauza zăpezii

Articole6 Oct • 145 vizualizări
0 comentarii

Circulația rutieră pe Transalpina rămâne închisă / Stratul de zăpadă măsoară 40 de centrimetri şi este viscol

Articole6 Oct • 190 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.