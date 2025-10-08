Zăpadă de aproape 30 de cm la Bâlea Lac / Avalanşe mici la peste 2.000 de metri în Munţii Făgăraş

Stratul de zăpadă este de 28 de centimetri la Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în Munţii Făgăraş, unde deja au fost observate în ultimele zile mai multe avalanşe de dimensiuni mici, potrivit meteorologilor şi celor de la organizaţia non-guvernamentală Avalanşe în Carpaţi, transmite Agerpres.

„În munţii Făgăraş în zona înaltă, în special peste 2.200 m, stratul de zăpadă e destul de consistent, peste 40 cm. Zilele trecute temperaturile au fost pozitive şi s-au semnalat mai multe scurgeri de suprafaţă şi avalanşe. Deşi acestea au avut dimensiuni mici, au fost mai multe situaţii în care acestea au traversat segmente ale unor poteci turistice. Atenţie! O avalanşă de dimensiuni mici înseamnă până la 100 – 150 m3 de zăpadă, adică suficient să te rănească sau să te arunce peste un prag abrupt şi să te lovească de stânci”, a avertizat Adrian Vălean, pe pagina de Facebook a organizaţiei Avalanşe în Carpaţi.

Din cauza condiţiilor meteo din zona turistică Bâlea, miercuri a fost închisă circulaţia pe DN7C (Transfăgărăşan), de la Piscu Negru până la Bâlea Cascadă, a anunţat Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Accesul la Bâlea Lac se face doar cu telecabina, dacă condiţiile meteo sunt bune, când Transfăgărăşanul este închis.