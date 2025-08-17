G4Media.ro
Videoclip postat de președintele Nicușor Dan, cu Mirabela și cei doi copii,…

nicusor dan vacanta sambata de sus
FOTO: capturi video Instagram Nicușor Dan

Videoclip postat de președintele Nicușor Dan, cu Mirabela și cei doi copii, în drumețiile din munții Făgăraș, cu bocanci, cămașă și rucsac în spate în care îl ține pe fiul său: „România are locuri excepţionale” – VIDEO

Președintele României, Nicușor Dan, a postat duminică seară pe rețelele de socializare un filmuleț cu imagini realizate în drumețiile cu familia la munte, în vacanța de Sf. Maria, în care are reacții de admirație la frumusețea peisajelor și a naturii.

În videoclip, șeful statului apare arătându-i fiului său o cascadă, „întrecându-se” cu fiica până în vârful muntelui și învățându-și copiii cum să bea apă direct din izvor. „România are locuri excepționale, cum este Fereastra Mare de la Sâmbăta, din Făgăraș. Invit pe români să-și petreacă vacanțele și în România”, a transmis președintele.

Președintele Nicușor Dan a fost surprins de oameni și filmat de o singură televiziune într-un pelerinaj la Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus, unde, vineri, a participat la slujba de Sf. Maria. Pentru el prezența la mănăstire era o tradiție de familie, după cum a afirmat și ca justificare publică la absența de la ceremoniile de Ziua Marinei de la Constanța, o cutumă a oficialilor români. Sâmbătă, el a urcat 7 km pe drumul către Chilia lui Arsenie Boca din munte, la câteva ore de mănăstirea unde acesta a slujit ca stareț. Președintele a menționat că nu a comunicat presei itinerariul său pentru a păstra discreție asupra călătoriei.

 

