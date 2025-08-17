Nicușor Dan, în pelerinaj la Chilia lui Arsenie Boca din munte, la câteva ore de mers pe jos de Mănăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus. Președintele a urcat Valea Sâmbetei cu fiul în rucsac și a fost întâmpinat cu pâine și sare de stareț

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele României, Nicușor Dan, a urmat sâmbătă traseul de creastă de pe Valea Sâmbetei, un drum turistic de 7 kilometri, până în Căldarea Sâmbetei, unde se află chilia lui Arsenie Boca, locul unde acesta se retrăgea în perioada în care era stareț la Mănăstirea Brâncoveanu. În imaginile surprinse de Antena 3 CNN, șeful statului apare purtându-și băiețelul într-un rucsac special de drumeție, pe spate.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ajuns la mănăstire, Nicușor Dan a fost întâmpinat cu pâine și sare chiar de către stareț și a salutat enoriașii prezenți la slujbă.

Imaginile pot fi vizionate AICI

Cu o zi înainte, vineri, de Sfânta Maria, președintele și familia sa au asistat la slujba de la mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus, în județul Brașov. El a declarat, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, că participarea la slujba de aici este un obicei al familiei și a precizat că nu a anunțat vizita, pentru a evita prezența presei. Tot atunci, șeful statului a spus că intenționează să petreacă mai mult timp în zonă, în vacanța prezidențială, acesta fiind și motivul pentru care nu a participat la ceremonia de Ziua Marinei, de la Constanța.