Nicușor Dan, în pelerinaj la Chilia lui Arsenie Boca din munte, la…

Nicușor Dan, în pelerinaj la Chilia lui Arsenie Boca din munte, la câteva ore de mers pe jos de Mănăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus. Președintele a urcat Valea Sâmbetei cu fiul în rucsac și a fost întâmpinat cu pâine și sare de stareț

Președintele României, Nicușor Dan, a urmat sâmbătă traseul de creastă de pe Valea Sâmbetei, un drum turistic de 7 kilometri, până în Căldarea Sâmbetei, unde se află chilia lui Arsenie Boca, locul unde acesta se retrăgea în perioada în care era stareț la Mănăstirea Brâncoveanu. În imaginile surprinse de Antena 3 CNN, șeful statului apare purtându-și băiețelul într-un rucsac special de drumeție, pe spate.

Ajuns la mănăstire, Nicușor Dan a fost întâmpinat cu pâine și sare chiar de către stareț și a salutat enoriașii prezenți la slujbă.

Cu o zi înainte, vineri, de Sfânta Maria, președintele și familia sa au asistat la slujba de la mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus, în județul Brașov. El a declarat, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, că participarea la slujba de aici este un obicei al familiei și a precizat că nu a anunțat vizita, pentru a evita prezența presei. Tot atunci, șeful statului a spus că intenționează să petreacă mai mult timp în zonă, în vacanța prezidențială, acesta fiind și motivul pentru care nu a participat la ceremonia de Ziua Marinei, de la Constanța.

