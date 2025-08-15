Nicușor Dan nu a participat la Ziua Marinei pentru că se afla la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, în apropiere de orașul său natal / Aici organizează Fundația neolegionară ”Ion Gavrilă Ogoranu” întâlniri anuale / Președintele Dan a stârnit reacții internaționale după ce a anunțat că va retrimite în Parlament legea anti-extremism, deși CCR a declarat-o constituțională

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele Nicușor Dan nu a participat la ceremonia de Ziua Marinei, organizată vineri, pe faleza Cazinoului din Constanța, pentru că se afla în concediu, a declarat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu prezent la eveniment. Imagini furnizate de Antena 3 arată că președintele se afla cu familia la slujba hramului Mănăstirii Sâmbătă de Sus, din județul Brașov, situată la poalele Făgărașului. Nicușor Dan a declarat vineri că venea cu părinții la Sâmbăta de Sus când era copil, dar că nu a mai venit ”de câțiva ani” la slujbele mănăstirii.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Notă: În 15 august se serbează Ziua Marinei, dar este și una dintre cele mai importante sărbători ale creștin-ortodocșilor, când este marcată sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, declarată zi liberă legală.

La această mănăstire, Fundația neolegionară ”Gavrilă Ogoranu” organizează întâlniri anuale, din 1990 încoace, în jurul datei de 20 iulie, la crucea mănăstirii, numite ”Zilele Rezistenței” și dedicate ”luptătorilor anticomuniști”. La evenimentele de la ”crucea rezistenței” membrii unei alte grupări neolegionare, Comunitatea Identitară Română, se fotografiază alături de Florin Dobrescu, secretarul organizației ”Gavrilă Ogoranu”.

Comunitatea consideră legea anti-extremism ca fiind ”stalinism” și publică pe propriul site rugăciuni pentru Vasile Zărnescu, colonelul SRI în rezervă, singurul condamnat cu suspendare pe OUG 31/2002, legea împotriva extremismului. Membrii comunității, la fel ca alte grupări din galerii de fotbal care răspândesc mesaje extremiste, își blurează fețele în fotografii postate pe Facebook de la evenimente cu iz legionar.

Secretarul fundației ”Ion Gavrilă Ogoranu”, Florin Dobrescu, este cel care organizează anual comemorările neolegionare de la Tâncăbești, închinate lui Corneliu Zelea Codreanu și interzise prin lege. Procurorii au deschis dosar penal în 2024 pe numele mai multor participanți, unii dintre ei făcând salutul nazist. Unul dintre inculpați este însuși Florin Dobrescu. Vezi detalii aici.

Mai mult, fundația Ogoranu a fost interzisă în școlile din București, la fel ca o altă organizație neolegionară foarte cunoscută, ”Gogu Puiu”, fiind acuzate de Inspectoratul Școlar din Capitală că făceau propagandă legionară. Vezi detalii aici.

Nu în ultimul rând, reprezentanții fundației ”Gavrilă Ogoranu” s-au întâlnit cu membrii organizației neofasciste rusești Brotherhood of Academists în 10 mai, la Paris, la așa numitul ”Forum al Păcii”, a arătat o investigație Context.ro. Conform jurnaliștilor organizația din Rusia este finanțată de oligarhul Konstantin Malofeev, sancționat internațional. Din partea fundației Ogoranu a participat la eveniment președintele Coriolan Baciu împreună cu sibianul Sorin Olariu, conform Context.ro.

Fundația Ogoranu este în strânse legături și cu Asociația neolegionară ”Gogu Puii și haiducii Dobrogei”, asociată cu Eugen Sechila, aghiotantul fostului candidat pro-rus cu discurs legionar, Călin Georgescu. Vezi aici documentarul ISE despre mișcarea neolegionară din Dobrogea care crește sub patronajul lui Teodosie.

Crucea de la mănăstirea Sâmbăta de Sus reprezintă un loc simbolic pentru fundația neolegionară, o imagine din acel loc fiind la folosită ca fotografie de profil pe pagina de Facebook a asociației. Vezi aici.

Președintele Dan s-a opus intrasigent întăririi legii anti-extremism, într-un discurs în care a făcut referire la rezistența comunistă din Făgăraș:

”Legea spune că dacă faci o organizație cu caracter legionar trebuie să faci pușcărie. Eu cred că nu. Eu cred că e legitim să faci o organizație care să promoveze rezistența anticomunistă din munții Făgăraș”, a spus președintele.

Inițial, Dan a trimis legea la Curtea Constituțională, însă judecătorii au transmis cu unanimitate că legea este constituțională. Vezi detalii aici. Dan a insistat însă să se opună legii împotriva extremismului de dreapta, legionarismului, fascismului și antisemitismului, și a anunțat că va retrimite legea în Parlament, spunând că, deși CCR a declarat legea constituțională, el crede că nu este. Vezi detalii aici.

Acțiunile președintelui au stârnit reacții internaționale, ale celor mai importante organizații internaționale evreiești, care i-au cerut lui Nicușor Dan să aprobe legea și să continuie astfel lupta României împotriva extremismului și a antisemitismului. Vezi detalii aici.

În acest context, europarlamentarul Claudiu Târziu, fost parlamentar și co-fondator AUR, care s-a remarcat printr-o serie de derapaje puternic pro-legionare și antisemite, i-a luat public apărarea lui Nicușor Dan și a acuzat ”presiuni și intimidări” asupra președintelui și ”o agresiune fără precedent” la instituția prezidențială. Vezi detalii aici.