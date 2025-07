Comitetul Evreiesc American, despre demersurile lui Nicușor Dan privind legea extremismului: Profund îngrijorător, un pas înapoi / A obținut sprijin de la parlamentari care au contribuit la normalizarea negării Holocaustului și a retoricii antisemite / Îl îndemnăm să-și schimbe decizia

Comitetul Evreiesc American (American Jewish Committee) a transmis, într-o postre pe X, că în demersul său privind declararea legii extremismului ca fiind neconstituțională, apoi prin întoarcerea ei în Parlament, președintele Nicușor Dan ”a obținut sprijin de la parlamentari care au contribuit la normalizarea negării Holocaustului și a retoricii antisemite”:

Comitetul amintește că România ”a reprezentat un exemplu pentru statele membre ale UE în general, simbolizând o poziție fermă și principială împotriva extremismului și antisemitismului”.

Comitetul transmite că Nicușor Dan ”dorește să anuleze acest proiect de lege” făcând referire la înăsprirea prevederilor legii extremismului, printr-un proiect de lege din 2025.

In 2025, Romania’s Parliament enacted a landmark bill establishing clear measures to combat antisemitism, Holocaust denial, and the glorification of Holocaust-era war criminals. It set an example for EU member states more broadly, representing a strong, principled stand against…

