Avertisment al salvamontiştilor pentru Munţii Făgăraş: Nu recomandăm drumeţiile în această perioadă, în zona înaltă, turiştilor fără experienţă / Posibile avalanşe din cauza topirii zăpezii

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Salvamontiştii din Sibiu avertizează că, deşi vremea s-a încălzit semnificativ, în zona înaltă a Munţilor Făgăraş condiţiile sunt dificile. Pe versantul nordic, zăpada îngheţată este neschimbată, iar pe versantul sudic, expus la soare, pe timpul zilei zăpada moale devine periculoasă. Se poate aluneca foarte uşor, chiar şi cu echipament adecvat, transmite News.ro.

”Chiar dacă afară s-a încălzit semnificativ, în creasta Făgăraşului, pe versantul nordic, zăpada îngheţată rămâne neschimbată. Pe versantul sudic şi zonele expuse la soare, pe timpul zilei zăpada moale de la suprafaţă poate facilita alunecarea chiar şi cu colţarii în picioare”, avertizează salvamontiştii din Sibiu.

Aceştia nu recomandă turiştilor fără experienţă să facă drumeţii în zona înaltă a muntelui.

”Nu recomandăm drumeţiile în această perioada în zona înaltă turiştilor fără experienţă în astfel de condiţii şi binenţeles fără echipamentul adecvat”, au mai transmis salvamontiştii.

Potrivit meteorologilor, până luni seară, în Munţii Fărăraş, la peste 2000 de metri altitudine, zăpada este compactă şi prezintă unele cruste de gheaţă în interior.

”Îndeosebi pe versanţii însoriţi, pot apărea unele curgeri ale zăpezii umezite de la suprafaţă, ce poate aluneca peste straturile mai vechi şi îngheţate, ducând la declanşarea unor avalanşe de topire de mici dimensiuni, riscul fiind amplificat la supraîncărcări”, au precizat meteorologii, în buletinul de specialitate emis de ANM.