Avertizare Salvamont pentru weekend: cinci accidente mortale pe munte în ultimele zile…

Avertizare Salvamont pentru weekend: cinci accidente mortale pe munte în ultimele zile / La altitudini mari, stratul de zăpadă este alunecos, îngheţat, dur, având consistenţa sticlei

Salvamont România a emis, vineri, o avertizare pentru cei care vor să urce pe munte în acest weekend, în contextul în care, în ultimele zile, au avut loc cinci accidente mortale şi mai multe accidente cu urmări foarte grave, transmite Agerpres.

„La altitudini de peste 1600-1700 m, stratul de zăpadă este alunecos, îngheţat, dur, având consistenţa sticlei, creând condiţii extrem de periculoase pentru turişti neechipaţi corespunzător sau pentru cei echipaţi, dar, fără o experienţă foarte bună în teren de pe timp iarnă. În aceste condiţii, deplasarea necesită echipament specific de iarnă/alpin (colţari, piolet, cască, ham) şi cunoştinţe solide de progresie pe teren mixt, asigurare şi autoasigurare”, avertizează Salvamont într-o postare pe Facebook.

Salvatorii montani recomandă tuturor turiştilor să evite traseele de creastă sau zonele expuse, să consulte prognoza meteo şi avertizările Salvamont, să se echipeze corespunzător, să evalueze permanent şi să nu subestimeze riscurile.

În caz de urgenţă, turiştii trebuie să apeleze 112 sau Dispeceratul Naţional Salvamont-Vodafone: 0salvamont.

