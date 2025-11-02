Poliția din Marea Britanie arată că suspectul atacului cu cuțitul ar fi urcat în trenul Doncaster-Londra la Peterborough / Bărbatul nu ar mai fi avut alți complici

Zece persoane au fost rănite, sâmbătă noaptea, în urma unui atac sângeros cu cuțitul într-un tren din Marea Britanie. Un bărbat a se află în custodia poliției, iar potrivit ultimelor informații transmise, acesta n-ar mai avea alți complici. Polițiștii au precizat că un cuțit a fost recuperat de la locul faptei.

Poliția arată că suspectul de 32 de ani a urcat în trenul Doncaster-Londra King’s Cross la Peterborough. „Ancheta noastră avansează rapid și suntem siguri că nu mai căutăm pe nimeni altcineva în legătură cu incidentul”, a transmis adjunctul șefului poliției, Stuart Cundy, conform BBCNews. „Așa cum era de așteptat, detectivii specializați investighează trecutul suspectului pe care îl avem în custodie și evenimentele care au dus la atac”, a mai spus oficialul.

Un alt bărbat care fusese reținut a fost ulterior eliberat. „Un bărbat de 35 de ani din Londra, care a fost de asemenea arestat la fața locului, a fost eliberat fără a se lua măsuri suplimentare. Ofițerilor care au răspuns la incident li s-a raportat cu bună-credință că acesta a fost implicat în atac, iar în urma anchetei putem confirma că nu a fost implicat”, a mai transmis poliția conform BBC News.

În privința victimelor, cinci au fost externate din spital, iar una se află în stare critică. „Persoana aflată în stare critică este un membru al personalului feroviar LNER care se afla în tren în acel moment și a încercat să oprească atacatorul. Detectivii au analizat imaginile camerelor de supraveghere din tren și este clar că acțiunile sale au fost eroice și, fără îndoială, au salvat viețile multor oameni”, au transmis polițiștii.

Regele Charles al III-lea s-a declarat duminică „absolut îngrozit şi şocat” de atacul cu armă albă care a făcut cel puţin zece răniţi într-un tren din estul Angliei.