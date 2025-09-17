Intervenții ale elicopterului SMURD Brașov, în munții Făgăraș: „Acesta-i noul trend pe munte. Urci pe jos, cobori cu elicopterul”

Zboruri în cascadă ale elicopterului POA Brașov, care a intervenit de două ori, ieri, pe partea din județul Argeș a Munților Făgăraș, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.

În primă fază a fost nevoie de intervenția elicopterului pentru a salva un cioban, de 38 de ani, care a fost mușcat de urs la stâna din Groapele. Inițial au intervenit patrulele Salvamont din bazele Voina și Nucșoara, împreună cu jandarmii montani, dar starea pacientului a necesitat extracția pe calea aerului.

A doua intervenție a fost una ce a generat comentarii pe rețelele de socializare.

Conform Salvamont Argeș un turist israelian a sunat după ajutor deoarece era epuizat la lacul Podu Giurgiului.

Fiind seară a fost extras cu elicopterul, iar din imagini se vede cum 3 salvatori montani ajută turistul să urce în elicopter și îi cară bagajele.

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar un internaut a reacționat: „Acesta-i noul trend pe munte. Urci pe jos, cobori cu elicopterul”. Iar un altul a scris: „A chemat taxiul pentru că era epuizat”.