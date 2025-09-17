G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

 Intervenții ale elicopterului SMURD Brașov, în munții Făgăraș: „Acesta-i noul trend pe…

Un elicopter SMURD preia un ranit de la Bâlea Lac
Sursa foto: Salvamont Sibiu

 Intervenții ale elicopterului SMURD Brașov, în munții Făgăraș: „Acesta-i noul trend pe munte. Urci pe jos, cobori cu elicopterul”

Articole17 Sep • 284 vizualizări 0 comentarii

Zboruri în cascadă ale elicopterului POA Brașov, care a intervenit de două ori, ieri, pe partea din județul Argeș a Munților Făgăraș, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În primă fază a fost nevoie de intervenția elicopterului pentru a salva un cioban, de 38 de ani, care a fost mușcat de urs la stâna din Groapele. Inițial au intervenit patrulele Salvamont din bazele Voina și Nucșoara, împreună cu jandarmii montani, dar starea pacientului a necesitat extracția pe calea aerului.
A doua intervenție a fost una ce a generat comentarii pe rețelele de socializare.
Conform Salvamont Argeș un turist israelian a sunat după ajutor deoarece era epuizat la lacul Podu Giurgiului.

Fiind seară a fost extras cu elicopterul, iar din imagini se vede cum 3 salvatori montani ajută turistul să urce în elicopter și îi cară bagajele.

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar un internaut a reacționat: „Acesta-i noul trend pe munte. Urci pe jos, cobori cu elicopterul”. Iar un altul a scris: „A chemat taxiul pentru că era epuizat”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Fetiță de 9 ani, luată cu elicopterul SMURD din zona Bâlea Lac / S-a lovit la cap, a fost găsită inconștientă

Articole19 Aug 2025 • 919 vizualizări
0 comentarii

Videoclip postat de președintele Nicușor Dan, cu Mirabela și cei doi copii, în drumețiile prin munții Făgăraș, în bocanci, cămașă și cu rucsac în spate în care îl ține pe fiul său: „România are locuri excepţionale” – VIDEO

Articole17 Aug 2025
0 comentarii

Trafic oprit pe Transalpina, după un accident produs între trei motociclete / Două persoane au murit

Articole20 Iul 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.