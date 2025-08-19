Fetiță de 9 ani, luată cu elicopterul SMURD din zona Bâlea Lac / S-a lovit la cap, a fost găsită inconștientă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

O fetiță de 9 ani din Bacău a fost dusă la spital cu un avion SMURD, după ce a fost găsită în zona Bâlea Lac cu traumatism cranio-cerebral, inconștientă, anunță Salvamont Sibiu.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”La fața locului a fost solicitat elicopterul SMURD Mureș, care a preluat victima pentru transport rapid către o unitate spitalicească. În sprijinul acțiunii au intervenit și echipajul SMURD Argeș, precum și colegii salvamontiști din Argeș”, precizează Salvamont Sibiu.