Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu despre ancheta DNA de la Spitalul Militar: În iunie am fost informat de Corpul de Control despre existența unor suspiciuni de corupție și dosare la DNA și Parchetul Militar

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a declarat joi într-un comunicat că în luna iunie a decis să nu îi prelungească mandatul managerului Florentina Ioniță de la Spitalul Militar Central, vizată de DNA într-un dosar. Moșteanu a spus că în iunie a am fost informat de Corpul de Control despre existența unor suspiciuni de corupție și dosare la DNA și Parchetul Militar.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

“În iunie, am decis să nu mai prelungesc mandatul managerului Florentina Ioniță de la Spitalul Militar Central. Mandatul se încheie la finalul lunii. Am luat această decizie după ce am fost informat de Corpul de Control despre existența unor suspiciuni de corupție și dosare la DNA și Parchetul Militar. Doamna general maior Florentina Ioniță a mai beneficiat deja de trei prelungiri, până la numirea mea ca ministru, deși a ajuns din 2022 la vârsta de pensionare. În aceste condiții, am semnat și înaintat și documentele pentru trecerea în rezervă”, a spus Moșteanu.

El a anunțat că ”în perioada următoare, funcția de comandant va fi preluată temporar de un ofițer, locțiitor al comandantului, desemnat de Direcția Medicală. Ulterior, vom organiza concurs deschis pentru ocuparea funcției”.

Procurorii DNA au făcut joi dimineață percheziții la Spitalul Militar din Capitală într-un dosar de suspiciuni de abuz, complicitate la abuz și uzurpare de calități oficiale. Ar fi vizată în principal Florentina Ioniță, general cu trei stele, managerul unității.

Surse G4Media spun că în acest dosar ar fi vorba de prejudicii de aproximativ 8,2 milioane de lei. Florentina Ioniță este o apropiată a generalului Cătălin Zisu, și el în centrul unui dosar instrumentat de DNA.