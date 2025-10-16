Administraţia Fondului pentru Mediu va finanţa din bugetul propriu mai multe proiecte suspendate de la finanţare prin PNRR

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) va prelua şi finanţa proiectele critice pentru comunităţi, în valoare de 3,7 miliarde de lei, suspendate de la finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 41/2025, după ce Guvernul României a aprobat un Memorandum în acest sens, informează instituţia, într-un comunicat de presă transmis, joi, Agerpres.

„Guvernul României a aprobat, astăzi (joi, 16 octombrie 2025, n.r.), Memorandumul care creează premisele cadrului legal prin care Administraţia Fondului pentru Mediu (…) va prelua şi finanţa proiectele critice pentru comunităţi, suspendate de la finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 41/2025. Valoarea totală a proiectelor preluate se ridică la peste 3,7 miliarde lei, acestea urmând să fie finanţate din bugetul Fondului pentru Mediu, conform anexelor 2a şi 2b ale Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al AFM”, se menţionează în comunicat.

Potrivit reprezentanţilor AFM, printre investiţiile prioritare care vor beneficia de finanţare se află: extinderea sistemelor de apă şi canalizare în aglomerări de peste 2.000 de locuitori echivalenţi (81 de contracte, în valoare de peste 1,5 miliarde lei); colectarea apelor uzate în aglomerări mai mici de 2.000 de locuitori, inclusiv în zone protejate (25 de contracte, cu peste 270 milioane de lei); sprijinirea conectării populaţiei vulnerabile la reţelele de apă şi canalizare (14 contracte, cu 106 milioane lei); dezvoltarea infrastructurii pentru colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor – centre de aport voluntar, insule ecologice digitalizate, centre integrate urbane şi instalaţii de reciclare (finanţare de aproximativ două miliarde lei), transmite Agerpres.

Măsura este esenţială atât pentru finalizarea unor lucrări vitale în comunităţi, cât şi pentru evitarea riscului de sancţiuni financiare la nivel european, în contextul procedurilor de infringement aflate în derulare privind calitatea apelor reziduale şi ţintele de reciclare, subliniază sursa citată.

„Administraţia Fondului pentru Mediu finanţează proiectele de mediu lăsate în aşteptare. AFM este pe deplin angajată să asigure continuitatea şi finalizarea acestor proiecte vitale pentru comunităţi. Deblocarea lor reprezintă nu doar o investiţie în infrastructura de apă şi deşeuri, ci şi un pas concret în îndeplinirea obligaţiilor de mediu ale României. Sprijinim ferm implementarea rapidă şi eficientă a acestor investiţii, pentru că protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă nu pot fi amânate”, a declarat preşedintele AFM, Florin Bănică, citat în comunicat.

Astfel, prin aplicarea acestui memorandum, AFM devine principalul finanţator pentru proiectele strategice de apă şi deşeuri, ceea ce consolidează capacitatea României de a respecta jaloanele PNRR şi de a răspunde exigenţelor de mediu stabilite la nivel european.