Medicii din Timişoara vor realiza un registru al bolnavilor cu astm bronşic sever / Pacienţii vor putea beneficia de tratamente personalizate

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Medicii pneumologi din Timişoara au anunţat că vor realiza un registru al bolnavilor cu astm bronşic sever pentru a avea o imagine foarte clară a evoluţiei acestei afecţiuni. Pacienţii vor putea beneficia de tratamente personalizate. La nivel naţional, aproximativ un milion de oameni suferă de astm bronşic, dintre care până la 10 la sută au forma severă a acestei boli, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Vorbim despre un studiu făcut de Societatea Română de Pneumologie, în care avem aproximativ un milion de români care suferă de astm bronşic. Pe lângă aceşti un milion de români, trebuie să spunem că între 4 şi 10% dintre astmatici suferă de un astm bronşic formă severă, o formă a astmului bronşic care afectează calitatea vieţii şi, bineînţeles, sănătatea populaţiei. Vorbim despre internări continue în spital, vorbim despre o povară pe sistemul sanitar şi, tocmai din această cauză, am început o campanie de conştientizare pentru această boală cronică, o boală care poate să fie tratată (…). Vorbim despre tratamente inovatoare, vorbim de noi terapii biologice, care sunt gratuite pentru pacienţi şi datorită acestor terapii pacienţii pot să-şi recapete viaţa până la normalitate”, a declarat dr. Cristian Oancea, medic primar pneumolog, managerul Spitalului de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” din Timişoara.

Potrivit lui Oancea, dacă afecţiunea este tratată corect, pacienţii vor putea duce o viaţă normală.

”Dacă afecţiunea este tratată corect, dacă este identificată şi diagnosticată la timp, pacienţii pot avea o viaţă normală, pot să facă sport, pot să facă sport de înaltă performanţă chiar, şi pot să ducă o viaţă lipsită de alte incidente şi de comorbidităţi”, a spus Oancea.

Potrivit medicilor, astmul sever este o formă distinctă a bolii, cu un impact deosebit asupra calităţii vieţii pacienţilor, care se confruntă cu sufocare frecventă, respiraţie şuierătoare, constricţie toracică şi tuse, care interferează cu activităţile zilnice şi somnul. Aceşti bolnavi trebuie să aibă rapid acces la tratament în orice moment critic.

Medicul Cristian Oancea a precizat că, în aproximativ un an, un an şi jumătate, în baza acestui registru, se va putea şti cu exactitate câţi bolnavi de astm bronşic sever sunt în Timişoara.

Întrebat dacă poluarea din marile oraşe contribuie însemnat la apariţia acestei afecţiuni, medicul a explicat care sunt principalii factori care favorizează această boală.

”Atât poluarea, cât şi fumatul, cât şi expunerea repetată la alergeni, la mucegai, mai ales în această perioadă, şi anotimpul rece de care avem parte, toate acestea pot să ducă la acutizarea astmului bronşic. Deci, indiferent că pacientul are o susceptibilitate alergică sau nu, dacă nu ia tratamentul corect, poate să aibă o decondiţionare, adică să se simtă rău şi să se poată interna în spital. Trebuie să spunem că aceste internări succesive în spital duc la afectarea calităţii vieţii, duc la afectarea stării de sănătate, duc la accelerarea comorbidităţilor, adică bolilor asociate, şi, într-un final, conduc la piererea de ani din viaţa pacientului”, a precizat Oancea.

Tratamentele de ultimă generaţie pentru astmul bronşic sever sunt disponibile în România. Cu ajutorul acestui registru, administrarea lor va fi mai rapidă, ţintită şi mult mai eficientă.

”În primul rând, acest registru este o nevoie pe care nu noi am descoperit-o. Aceste registre pentru patologiile care necesită o atenţie specială, o monitorizare aparte, sunt prezente în lume în toate centrele care se respectă din punct de vedere al managementului pacienţilor lor. Deci, în condiţiile în care noi suntem un centru de expertiză pentru astmul sever, s-a impus nevoia de a face acest registru. Acest registru se doreşte a fi unul care să răspundă nevoilor nu numai oraşului Timişoara, ci şi zonelor cu care noi colaborăm îndeaproape, deci judeţele limitrofe. (…) Şi, evident, tratamentul trebuie personalizat. Pentru personalizare avem nevoie de registre”, a explicat dr. Ovidiu Fira Mladinescu, medic primar pneumolog la Spitalul de Boli Infecţioase Timişoara.