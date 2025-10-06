Registru cu hartă interactivă şi coduri QR pentru identificarea jocurilor de noroc autorizate şi combaterea activităţilor ilicite

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc va operaţionaliza până la data de 15 octombrie un Registru public al mijloacelor de joc, care va conţine o hartă interactivă a punctelor de lucru, pentru combaterea activităţilor din piaţa neagră, în ultimele cinci luni la nivel naţional fiind aplicate amenzi de 4 milioane lei, respectiv 235.000 lei în ultimele trei luni în judeţul Buzău, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit conducerii ONJN, la nivelul fiecărui judeţ din România, prin intermediul unui registru digital, vor putea fi aflate date relevante despre jocurile de noroc, de la adresa la care funcţionează aparatele până la perioada lor de autorizare.

„Din păcate, la nivelul ONJN, până la preluarea mandatului meu (25 aprilie 2025), datele privind mijloacele de joc au fost gestionate la nivel de organizator, fără să fie integrate. O astfel de deficienţă nu asigură o monitorizare eficientă, generând riscuri. Prin urmare, una dintre priorităţile mandatului meu a fost aceea de a digitaliza acest proces de monitorizare, realizând Registrul public al mijloacelor de joc, pe care ONJN era obligat să îl dezvolte încă din urmă cu doi ani. La preluarea mandatului meu, acest demers nu fusese nici măcar început. După un efort considerabil, până la data de 15 octombrie 2025, ONJN va lansa Registrul public al mijloacelor de joc. Registrul public al mijloacelor de joc este un sistem digital cu hartă interactivă şi coduri QR, care aduce pentru prima dată transparenţă completă asupra locaţiilor şi mijloacelor autorizate, oferind în acelaşi timp organizatorilor un spaţiu privat virtual securizat. Prin acest registru vom combate în mod eficient piaţa neagră şi absolut toată lumea va avea acces la date privind adresa locaţiei, numărul de aparate, cine le exploatează, perioada de autorizare, seria aparatului etc. Totodată, vor putea fi puse filtre pentru fiecare localitate, respectiv judeţ”, a precizat, pentru AGERPRES, preşedintele ONJN, Vlad Cristian Soare.

În ultimele trei luni, la nivelul judeţului Buzău, ca urmare a controalelor dispuse de ONJN, au fost aplicate nouă sancţiuni, fiind depusă şi o plângere penală împotriva unor operatori economici care ar fi funcţionat fără licenţe.

„Puncte de lucru în judeţul Buzău – 89, entităţi care desfăşoară jocuri de noroc – 21 organizatori tip slot-machine, plângeri penale ONJN împotriva operatorilor ce funcţionau fără licenţe – una singură în anul 2025. Au fost identificate cinci mijloace de joc care funcţionau fără licenţă/autorizaţie şi au fost confiscate sume în cuantum de 11.575 de lei. Un număr de 84 de controale în judeţul Buzău în ultimele trei luni, nouă sancţiuni în cuantum de 235.000 lei. Deficienţe descoperite: nerespectarea condiţiilor de autorizare, minori, activitate fără licenţă clasa a II-a, autoexcluşi. Pentru primire minori în săli a fost aplicată o sancţiune, în cuantum de 25.000 lei”, a precizat Vlad Cristian Soare.

La nivel naţional, în ultimele cinci luni, potrivit conducerii ONJN au fost organizate 5.130 de controale, în urma cărora au fost aplicate sancţiuni în valoare de peste 4 milioane lei.

„Au fost aplicate 140 de sancţiuni, cu o valoare a amenzilor aplicate de peste 4.000.000 de lei. Au fost depuse 32 de plângeri penale, au fost indisponibilizate peste 150 de mijloace de joc, au fost înscrise pe lista neagră peste 100 de site-uri, au fost revocate 28 de licenţe, au fost suspendate temporar trei platforme licenţiate de jocuri de noroc online, au fost realizate primele ordine de eliminare a conţinutului ilegal”, a subliniat reprezentantul ONJN.

Instituţia a deschis o line de whatsapp pentru sesizări legate de piaţa neagră a jocurilor de noroc.